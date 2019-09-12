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首度發現系外行星大氣有水 可能適居但非地球2.0

2019-09-12 06:58中央社 巴黎11日綜合外電報導

科學家今天透露，他們首度在太陽系外一個行星的大氣中發現有水分存在，這個代號K2-18b的系外行星溫度也與地球類似，是目前所知唯一具備這兩個生命存在條件的此類行星。

K2-18b距離地球約110光年，繞行獅子座的一個紅矮星，每33天繞一圈，因此一年約是地球上的一個月。依其與所繞行恆星的距離推估，行星上溫度應在攝氏47度到零下73度間。

科學家在「自然天文學」雜誌（Nature Astronomy）發布報告說，K2-18b的質量是地球8倍，體積則是兩倍，它繞行恆星的軌道距離太陽不遠也不近，處於「適於（人類）居住的區域」，而且在這個行星上水可能以液態存在，但他們強調這不是另一個地球。

共同撰寫報告的倫敦大學學院（UniversityCollege London）天文學家提內蒂（Giovanna Tinetti）說：「在我們的太陽系外，這個行星是最佳候選星球。我們不能假定它的表面有海洋，但確實有此可能。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，同樣來自倫敦學院大學的報告主要作者齊阿拉斯（Angelos Tsiaras）說：「在地球以外另一個可能適合人類居住的世界發現有水，極為令人興奮。」

但他強調：「這絕對不是第2個地球。」他又說，K2-18b所繞行恆星與行星上的大氣層都與地球大不相同，「不可能有和地球一樣的環境」，科學家想探討的是這個星球可居住性的問題。

齊阿拉斯又說：「K2-18b不是（可供人類移居的）所謂『地球2.0』。然而，這讓我們更接近能夠答覆一個根本問題：地球是否獨一無二？」

團隊中成員瓦德曼（Ingo Waldmann）也表示，考量K2-18b的質量，要在它的表面行走將相當困難，而且輻射的強度也足以讓人類很快罹患癌症。他開玩笑說：「也許還不是很好的度假地點。」

加拿大蒙特婁大學（University of Montreal）天文學家班奈克（Bjorn Benneke）領導的團隊今天也公布類似發現，而且他們在報告中暗示，這個系外行星甚至可能會下雨。

班奈克說：「我們的終極目標是找尋其他星球上的生命，證明我們並不孤單，而這項發現代表朝目標邁出了最大的一步。」

在目前所發現的超過4000個系外行星中，這是第一個已知有岩石表面以及大氣含水的行星。

大部分有大氣層的系外行星是氣態巨行星，由岩石構成的這類行星很少，且現有資料顯示都沒有大氣層。

即使有大氣層，大多數與地球類似的行星不是距離他們的恆星太遠，無法有液態水存在，就是距離恆星太近，所有水分都被蒸發了。

美國國家航空暨太空總署（NASA）的克卜勒太空望遠鏡（Kepler）觀測數年，發現數以百計所謂「超級地球」，這些行星的質量不超過地球的10倍，2015年發現的K2-18b是其中之一。未來的太空任務料將在今後數十年再偵測到數百個此類行星。

齊阿拉斯和他的團隊利用哈伯太空望遠鏡（HubbleSpace Telescope）在2016和2017年捕捉到的光譜資料，使用開源演算法分析經K2-18b大氣層過瀘的星光，發現明顯跡象顯示有水蒸氣，究竟有多少並不確定，但電腦模型推估濃度在0.1%至50%間。

地球大氣層的水氣含量由兩極上空的0.2%到熱帶地區上空的4%。

根據研究報告，K2-18b的大氣中也有氫氣和氦氣存在跡象。也許還有氮氣和甲烷，但以目前的技術還無法偵測出來。

進一步研究將能夠判定這個系外行星的雲量，以及大氣中的含水率。

太空太陽系倫敦
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