福島污染水無力處理 恐將流入海洋

2019-09-11 19:58 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



福島電廠處理後的污染水問題仍待解決。(Photo by IAEA Imagebank on Flicker under Creative Commons license) 分享 facebook 福島電廠污染水恐將排入海洋。根據日本官員坦承,由於儲存空間有限,目前放置在福島電廠內受輻射污染的水將不排除會流入太平洋。消息傳出已引發當地漁民與南韓政府表示關切。不過,日本政府表示,目前並未有最終決定。

據《英國衛報》報導,自從2011年地震與海嘯導致福島第一核電廠受損後,目前在當地存放的污染水累積已超過100萬公噸,而東京電力對於累積的地下水處理也疲於奔命,因為當地下水與被用來避免3座反應爐爐心融解的水混合後也遭到污染。東京電力在去年坦承,儲水槽內除了氚之外仍含有污染物。

據《BBC》報導,過去8年來,每天約有200噸的輻射水從受損的反應爐抽出。雖然多數的同位素已透過複雜過濾流程移除,但只有氚無法被移除,因此處理後的水會一直被存放在大型槽內。

目前超過100萬公噸的污染水被存放在1,000個水槽,但東京電力警告,到了2022年夏天後儲放空間將不夠。對此,日本環境大臣原田義昭指出,「唯一之計就是排入海洋稀釋。政府所有部門會討論決定,但我只是提出個人簡單方法。」

稍早日本原子力協會科學家宮野弘在研究中指出,要花17年才能將處理完後的水排出去,讓水稀釋到輻射物質已降低到符合電廠安全標準程度。

針對日本有意將水排入大海,許多科學家表示,水會立即被廣大的太平洋稀釋,而且氚對人類與動物健康只有低風險。不過,當地漁民團體已強烈反對該提議,另外,南韓政府也清楚表明,如果日本一意孤行,將使兩國關係繼續惡化。

【更多精采內容,詳見 】