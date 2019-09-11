福島污染水無力處理 恐將流入海洋

2019-09-11 19:58 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



福島電廠處理後的污染水問題仍待解決。(Photo by IAEA Imagebank on Flicker under Creative Commons license) 分享 facebook 福島電廠污染水恐將排入海洋。根據日本官員坦承，由於儲存空間有限，目前放置在福島電廠內受輻射污染的水將不排除會流入太平洋。消息傳出已引發當地漁民與南韓政府表示關切。不過，日本政府表示，目前並未有最終決定。

據《英國衛報》報導，自從2011年地震與海嘯導致福島第一核電廠受損後，目前在當地存放的污染水累積已超過100萬公噸，而東京電力對於累積的地下水處理也疲於奔命，因為當地下水與被用來避免3座反應爐爐心融解的水混合後也遭到污染。東京電力在去年坦承，儲水槽內除了氚之外仍含有污染物。

據《BBC》報導，過去8年來，每天約有200噸的輻射水從受損的反應爐抽出。雖然多數的同位素已透過複雜過濾流程移除，但只有氚無法被移除，因此處理後的水會一直被存放在大型槽內。

目前超過100萬公噸的污染水被存放在1,000個水槽，但東京電力警告，到了2022年夏天後儲放空間將不夠。對此，日本環境大臣原田義昭指出，「唯一之計就是排入海洋稀釋。政府所有部門會討論決定，但我只是提出個人簡單方法。」

稍早日本原子力協會科學家宮野弘在研究中指出，要花17年才能將處理完後的水排出去，讓水稀釋到輻射物質已降低到符合電廠安全標準程度。

針對日本有意將水排入大海，許多科學家表示，水會立即被廣大的太平洋稀釋，而且氚對人類與動物健康只有低風險。不過，當地漁民團體已強烈反對該提議，另外，南韓政府也清楚表明，如果日本一意孤行，將使兩國關係繼續惡化。

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