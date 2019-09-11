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婚禮上遇見失散雙胞胎兄弟？撞臉還撞衫讓賓客笑了

2019-09-11 09:43聯合新聞網 綜合報導

一名男子日前在參加友人婚禮時，抵達現場後驚覺如同看見了自己的「雙胞胎」，看著那人跟親友的互動十足讓他相當震驚，影片中他們的外形幾乎一模一樣，甚至穿了幾乎相同的服裝，讓他直呼不可思議。

推特屬名The Badung的男子8日PO出一則在馬來西亞的婚禮影片，影片中的他，宣稱猶如見到了從未謀面的雙胞胎。畫面中不相識的兩人都穿上了一樣的紅色上衣和牛仔褲，影片中的主角一到現場後，竟發現有名跟自己一模一樣的光頭、微胖男子早已在會場多時，並且與親友合影，讓他驚訝之餘，將影片上傳推特，表示自己在友人婚禮中竟遇到了「複製人」，讓他在影片中笑稱：「怎麼會遇到同樣的人？」

該則推特影片瞬間在網路暴紅，截稿為止已累積了超過91萬人點閱觀看，有些人甚至大膽推測，對方可能是失散多年的親兄弟，還有人覺得這簡直「太恐怖了，不僅長的像，還穿了一模一樣的衣服」。

這場意外的巧合讓網友也開始想找找到和自己相似的人，一家知名的國外網站「雙胞胎陌生人(Twin Strangers)」的創辦人妮亞姆(Niamh Geaney)，就曾因找到3位與自己外形相像的人，讓不少網友加入該網站，也想發現和自己一樣的人。

一名男子日前在參加友人婚禮時，抵達現場後驚覺如同看見了自己的「雙胞胎」，看著那人...
一名男子日前在參加友人婚禮時，抵達現場後驚覺如同看見了自己的「雙胞胎」，看著那人跟親友的互動十足讓他相當震驚，影片中他們的外形幾乎一模一樣，甚至從未見過就穿了幾乎相同的服裝，讓他直呼不可思議。擷自The Badung推特
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雙胞胎婚禮
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