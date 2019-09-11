世界最安全城市出爐！東京奪冠 台北呢？

2019-09-11 09:01 聯合新聞網 文章提供／遠見



東京著名地標，東京鐵塔。圖／ingimage 分享 facebook 隨著政經局勢的丕變、國際動盪和經濟起伏，世上人們所居住的城市，往往因各種潛在的不安和驟變有著迥異的變化，愈發文明的國家通常在治安、生活水準有極大的穩定依靠，但更多開發中國家，也許必須面臨隨時可能的強盜風險和盜竊。

身處台灣的我們，和平、安全指數相對較高，不過在世界上的許多角落，還有居民是每天過著提心吊膽的生活。

《The Economist》日前公布了2019年「全球安全城市報告」，該安全指數出自經濟學人智庫，在高達57個指標中評選，並羅列60座城市，評價指標包含網路安全、健康安全、基礎設施安全、個人安全、治安狀況、政府施政、生活品質、人民福利等依據。

報告指出，在目前的人口組成上，共有56％的人口居住在城市中，而到了2050年，這樣的比例會攀升至68％，特別是湧入城市的狀況最主要都在開發中國家發生，而面對大量人口移入城市所產生的風險，其實是極大挑戰。

在這份名單中，全世界最安全的城市，是東京。一直以來，東京以發達的生活水準、受歡迎的觀光資源頗受國際旅客愛戴，守秩序的人文素養與完備的治安防護網，讓這座城市十分令人安心。

僅次於東京，全球第二安全的城市為新加坡。新加坡是世界上旅客造訪量最大的城市之一，做為東南亞區域的重要經濟樞紐，它的經濟、商業地位有著不可或缺的重要性。儘管觀光遊客眾多、在此過境轉機的人更不在少數，但當局仍努力設法保持最高標準的安全。

比方說，新加坡當局有非常嚴格的法令，而這法治標準適用於所有當地人或外國人──包括亂丟垃圾時的嚴厲罰款、嚴格禁止吃口香糖、禁止隨意攀折樹木等。

全世界第三安全的城市，是大阪。在最安全的城市榜單前10名中，日本（Japan）就占了兩座，大阪身為日本第二大城，也是個頗受觀光客嚮往的城市，安全和治安問題幾乎是所有旅客都不用擔心的牽掛。

第4至6名分為阿姆斯特丹、雪梨、多倫多，各代表歐洲、澳洲和美洲的最安全城市。

荷蘭（Netherlands）的國際安全性在歐洲有著指標性的地位，它不同其它歐洲國家有著扒手昭彰的惡名，反而在安全的信賴程度上，擁有名列前茅的驕傲；雪梨良好的治安、友善的百姓，還有優良的福利與觀光資源，讓這兒非常受到旅客的期待，好印象著實實至名歸；多倫多更是加拿大（Canada）治安最好的城市之一。

其餘7至10名，分別為華盛頓、齊名第8名的哥本哈根與首爾，第10名為墨爾本。首爾近幾年來成了亞洲旅客首選的旅遊勝地之一，特別是高品質醫療、網路安全的水準、社區治安防護網等獲得頗高的分數。

而台北在這份名單中排名第22，屬於所有城市中非常安全的區塊。

事實上，台灣的治安一直普遍受到國際好評，觀光客幾乎不用擔心有扒手，若錢包不幸在捷運站遺失，尋回的機率也頗高，更不用膽怯中南美洲最常發生的強盜事件。

以「寶可夢阿伯」陳三元為例，他以一台腳踏車配上20餘支的手機抓寶聞名，在國際上論壇也頗具知名度。當年他抓寶的照片火紅，底下留言更紛紛表示「這在我們國家早就被搶光了」「我們根本不可能這樣盡情把手機擺出來」，顯見台灣治安良好與警民互助的優勢。

而中國（China）在這份名單中，所有城市都落在中段班的位置，第一安全的城市為北京，在名單中排行第31，上海則排在第32位。

值得注意的是，若回過頭來看末段班，最不安全的5名城市分別為奈及利亞（Nigeria）拉哥斯、委內瑞拉（Venezuela）加拉加斯、緬甸（Myanmar）仰光、巴基斯坦（Pakistan）喀拉蚩與孟加拉（Bengal）達卡，普遍都是內亂紛爭嚴重、經濟發展較不景氣的城市。

以拉哥斯為例，它是奈及利亞港都的大城，更是撒哈拉沙漠以南規模最大的城市，雖然城市已有一定的發展規模，但極差的治安環境讓居民面臨不少生命威脅，除了基本的扒竊、強盜案件頻傳，綁架的事件也層出不窮地發生。

此地官商勾結嚴重，警方往往也對報案事件採取麻木不仁的態度；幾十個人突然在大街上強勢搜刮他人財物的誇張行徑，足見該地令人不寒而慄的危險指數。

（作者／魯皓平 本文出自2019.09.10《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）