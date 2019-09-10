遭酒吧保鑣控在廁所吸毒 英女大生曝心酸真相

2019-09-10 21:50 香港01 記者盧勁揚／報導



女大學生戴維斯（Amber Davies）來自英國比爾斯韋爾斯（Builth Wills），是卡迪夫大學的三年級生，13歲時患有潰瘍性結腸炎（Ulcerative Colitis）而需要使用人工肛門。

根據戴維斯信中提到，之前到連鎖集團Wetherspoon屬下一間位於伯明翰的酒吧時，突然被一名女保鏢捉住，「用愉快的語氣而且公開地指控我在傷健人士洗手間內吸毒、販毒、性交」，直斥除了這些理由之外沒有原因需要去這麼多次洗手間。戴維斯男友同時亦被一名男保鏢捉住，指他們錯誤地使用酒吧的傷健洗手間。

戴維斯說當時保鏢不願意聆聽其解釋，即使自己曾經直接說過原因都沒有用，然而她的人工肛門不時都需要清理，次數可以多達一天15次。她本身持有專門使用傷健洗手間的特別鑰匙，及有文件能夠證明她需要經常使用洗手間，但職員只繼續向她大叫，與她一起去洗手間的男友更被帶到店外。

戴維斯說當時覺得十分傷心，因為自己沒有做錯事，說話亦沒有問題，「在一間大型連鎖店發生這樣的事實在不能接受，你應該會覺得那些員工在帶走我們之前，有經過更好的訓練」。她在信中以「不是所有傷健問題，都是可見的」總結公開信，希望大家都可以明白。

事後戴維斯就事件與Wetherspoon集團聯絡，獲得集團提供禮劵以作補償。集團發言人表示，涉事員工說如果事前知道，或者早一點獲悉背後原因，情況或許可以避免。該名員工了解過戴維斯的論點之後，就沒有再質疑她的傷健問題，並向她道歉。

潰瘍性結腸炎是一種慢性腸道炎，患者需要長期服用藥物，但如果藥物無效便需要切除整條結腸及直腸，使用人工肛門。

戴維斯（Amber Davies）因病而需要使用人工肛門，所以需要經常去洗手間。圖／取自IG 分享 facebook

涉事酒吧連鎖集團向戴維斯（Amber Davies）道歉，並送上禮劵。圖／取自IG 分享 facebook

延伸閱讀：

【趣一趣】老公漏帶手機 老婆見自己暱稱秒嬲咗：想提早過清明？

關鍵一刻被攝鏡破壞 婚禮攝影師向賓客怒吼：唔好再用手機打卡！

文章授權轉載自《香港01》