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澳洲森林大火燒不盡 無尾熊媽媽緊抱孩子以身擋火

2019-09-10 21:03香港01 記者安祖娜／報導

澳洲昆士蘭省山火持續，大火除令居民需緊急疏散，亦破壞大批野生動物的家園。當地救援人員日前就於黃金海岸發現動容一幕，一隻無尾熊媽媽為了保護親兒，不惜以身擋火，即使背部及耳朵燒傷亦擁着懷中幼熊，盡顯母愛。

澳洲昆士蘭省山火仍未受控，當地山林有多達69處火頭，數千公頃的土地遭到破壞，至少十幾間房屋被夷為平地。大火又摧毀大批野生動物的家園，當中很多動物逃亡時更不幸受傷，甚至死亡。

昆士蘭省警方上周五中午參與救援行動時，在黃金海岸內陸地區甘倫格拉（Canungra）發現一對倖存無尾熊母子，母子雙雙坐於一條倒塌的樹幹上，無尾熊媽媽伸長雙手，緊緊抱住兒子以作保護。警長華德（Peter Waugh）表示，當時無尾熊母子「身邊的所有東西都燒毀了，我們發現牠時，牠看來正倚在兒子的上方，似是保護着兒子」。

無尾熊母子其後被送往當地的野生動物醫院，獸醫經檢查後，發現無尾熊媽媽背部的毛被燒焦，耳朵亦遭燒傷，但其兒子卻奇蹟地無受傷，「似乎得到媽媽很好的保護」。護理人員將無尾熊媽媽及兒子分別命名為「Aislung」及「Rupert」，觀察後認為Rupert沒有大礙，「牠胃口不錯，媽媽則仍有點不習慣，但情況穩定」。

由於當地風勢強勁，達時速50公里，令山火快速蔓延，山林消防處發言人希倫（Kaye Healing）指，消防員為了救火已經筋疲力盡，承受巨大壓力。當地有居民甚至將山火描述為「世界末日」，「就像原子彈爆炸一樣」；政府則指正在接觸受災家庭，將提供所需協助。

有居民疏散時，亦不忘協助拯救動物，如為牠們提供「順風車」，載牠們離開長達10公里的火場，有人救出十多匹由旅館飼養的馬，亦有人接走鄰居家中的2隻羊駝。另有動物組織為不幸因山火而成為孤兒的野生袋鼠及無尾熊提供照顧。

澳洲昆士蘭省山火持續，當地救援人員日前拯救一對無尾熊母子，無尾熊媽媽為了保護親兒...
澳洲昆士蘭省山火持續，當地救援人員日前拯救一對無尾熊母子，無尾熊媽媽為了保護親兒，不惜擁着幼熊以身擋火。圖／取自臉書粉絲專頁「Wildcare Australia Inc」
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文章授權轉載自《香港01》

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