日本殯葬業便利商店化！獨居老人 死後恐沒人參加葬禮

2019-09-10 16:03 聯合新聞網 文章提供／遠見



日本開始出現新型態殯葬業。圖擷自 《japantimes》 分享 facebook 每個國家都有孤獨老死的狀況發生，但沒有一個國家可以像日本（Japan）如此嚴重。在國內，有超過1／4的人口高達65歲以上，預估在2050年，這樣的數據會飆升至40％。

孤獨死亡的數據很難統計，因為日本中央政府並沒有這樣的資料，但過去十年間，各區的區公所顯示類似數據大幅成長。根據東京智庫研究機構的調查，在日本全國，一年就有超過3萬人孤獨死亡。

孤老狀況愈多 新型態葬儀社崛起

隨著孤老而死亡的數據攀升，家屬殯葬的需求也與來愈大──在日本街頭這間外觀看似超商、一點也沒有傳統葬儀社肅穆、哀戚氛圍的「門市」裡，其實是近幾年崛起，提供簡易殯葬服務的神奈川宇宙公司（Kanagawa Cosmos Co.）服務據點之一。

這間「店面」的設計簡樸、頗具現代感，為的是不讓家屬心情過於沉重。創辦人石井裕彥表示，原先此地是一間經營不佳的羅森便利超商，他們倒閉後由公司接手、整個大翻新，改造成一間小型殯儀館，主要的服務客戶在於幾乎沒有家屬或朋友參與葬禮的獨居老人。

以現代醫療技術發達的狀況來看，日本男性和女性的預期壽命都早已高達80歲，「當一個人長壽時，在正常情況下，他們與家人以外的任何人都很難接觸，所以自然不會有多麼風光、盛大的葬禮。」石井裕彥說。

「因此，在這個高齡化社會中，民眾對於小型葬禮的需求日益增加，便利商店型的葬儀社正是我們所追求的主要服務和訴求。」

不再在乎繁文縟節 一切簡單處理就好

《japantimes》報導，像這樣的殯葬業者，最近在日本的街頭非常尋常，加上現代城市的鄰居根本就不認識彼此，更不用說會參加對方的葬禮。石井裕彥說，除了城市以外，這樣的趨勢也蔓延到農村地區，因為家人比較傾向主導尋求較小的儀式，而不是大肆張揚的宣告。

他表示，公司目前在全國有高達60間小型殯儀館，其中14個就是從退役的便利商店改造而成，且數量愈來愈多。

負責人表示，根據調查，現在有高達80％至90％的客戶想要為他們的親人購買小型的葬禮，而不是那種遵循各大古禮、依據時辰主辦的莊重儀式，甚至有些盛大、超過百人的葬禮上，現場還會裝飾各式花圈，以各種禮俗點綴葬禮的規模。

「但現在有個勢不可擋的趨勢，就是最多也僅有10至30人參加他們的告別式。」

在神奈川宇宙公司旗下約60坪的葬儀社中，設有一個主祭奠房，面向祭壇，最多可容納約30人；其餘還設有太平間、遺體清洗室等，你所能想像到的身後服務全部都有。

根據東京市政府的數據，光是在轄內23個區內，2016年就有3179個65歲以上老人在家中孤獨死亡，這樣的現象也催生著小型葬禮的蓬勃發展。

而小型葬儀社的最佳據點，就成了經營不善的便利超商最好的解方。

地點好又方便 成葬儀社轉型關鍵

殯葬業者表示，便利商店除了規模具有吸引力，它所擁有的停車空間也是吸引力之一，良好位置和交通便利性，加上不用太複雜的建物主體設計，使得初期投資比外界預估的還便宜的多。

不過，其實最大的問題，在於居民們是否能接受，「就像是我們知道身後事很重要，但也不會想要讓身後事在自己家附近處理。」

石井裕彥說，「我們一直小心翼翼地確保外觀不要太像殯儀館，更不希望讓人們生活感到被死亡包圍，但隨著據點愈加擴張、觸角更廣，不難發現這真的是未來趨勢，因為有愈來愈多獨居老人，死後不會有太多人參加葬禮。」

家庭結構改變 人口老化所致

如此日益增長的現象，是日本家庭結構變化的趨使，也許在50年前，還有許許多多三代同堂的家庭，但現在獨居的人愈來愈多，就算有結婚，也未必生孩子。

東京大學生命與死亡研究所的教授一郎（Ichinose）說，「日本傳統家庭的概念已經分崩離析。孤獨的人口總數在增長，當他們沒有任何人的支持，死亡的人數也默默地不斷增加。」

在這樣的狀況下，一旦他們退休、失去了原本生活重心，又剛好喪偶、離婚或未婚，他們更可能極為孤立。

專家強調，「他們的生活關係都與工作有關，所以很難進入當地社區、和鄰居保持往來，特別是如果獨自生活的話，很容易陷入自我疏忽和孤立，沒有人能阻止這種事情發生。愈來愈多獨居老人，死後幾個月才被發現。」

為了避免這樣的狀況愈加嚴重，東京有關當局已經開始著手獨居老人的調查，並鼓勵、教育，希望人們可以多關心住家附近鄰居的狀況，給對方一些溫暖。

（作者／魯皓平 本文出自2019.09.09《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）