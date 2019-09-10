男子參加婚禮驚見「女友是新娘」 下一秒結局超展開

2019-09-10 10:38 聯合新聞網 綜合報導



保羅的女友策劃了一場假婚禮，讓他「被求婚」成功。圖擷自 每日郵報 分享 facebook 出席婚禮竟發現「新郎不是我！」會是什麼感受？英國一名男子受邀出席婚禮，發現禮堂裡的新娘是自己的女友，而新郎卻不是他，瞬間世界彷彿在眼前崩解。但隨後新娘的一個舉動，讓這名男子秒從驚嚇轉為驚喜。

據《每日郵報》報導，英國威爾斯巴高伊德一名40歲男子保羅（Paul Schoproni），近兩年來多次向36歲的女友阿萊莎（Aleasha Pilawa）提出求婚，但阿萊莎始終未給予正面回應。保羅原以為女友無心進入婚姻生活，萬萬沒想到，其實女友正在秘謀一項計畫。

保羅受邀參加好友的婚禮，被要求務必一定要出席。婚禮中，突然看到女友阿萊莎穿著婚紗出現在禮堂入口，「女友要結婚?!新郎竟不是我！」令保羅驚訝不已，心中的震撼可想而知。但接下來的劇情超展開，當阿萊莎來到禮堂走道盡頭後，隨即單膝下跪向保羅求婚，驚訝的保羅故意拒絕並跑開，又馬上回身親吻女友，接受「被求婚」。

據報導，阿萊莎表示，近兩年來保羅每天不斷地至少向她求婚30次，但自己正在進修人力資源管理學位，還經營兩間修車廠，忙得不可開交，每天有人煩著你要求結婚，實在令人感到筋疲力盡。況且，自己過去曾有二段失敗的婚姻，對於再次踏入婚姻的意願並不高。

保羅除了每天不斷地求婚外，還時常做出令阿萊莎感到浪漫的舉動，所以她決定「終結他的苦難」，和保羅的兩位朋友共同策劃了這場假婚禮，為了不讓計畫洩露，還故意和保羅起爭執，讓他在麵包車上睡了數晚，方便討論計畫。

「被求婚」的新郎保羅表示，即便已看過上百次當時的攝影畫面，至今他仍無法理解女友是如何瞞過他完成這項計畫的，但不得不承認，女友確實讓他留下深刻印象。