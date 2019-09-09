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耶穌神蹟餵飽五千人地點 專家：證據待確認

2019-09-09 22:35台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導

又發現一處疑似耶穌神蹟處。以色列考古人員日前在當地一處教會找到疑似耶穌當年行神蹟的地點。研究人員從考古遺跡中發現1個鑲嵌工藝作品，當中清楚描述耶穌在海邊以五餅二魚餵飽五千人的故事。不過，研究團隊也指出，目前研究仍在進行中，確切證據有待整理。

據《英國每日星報》報導，海法大學科學家是從在蘇西塔（Sussita）一處教堂廢墟的鑲嵌工藝認為當中可能指出當年耶穌以五餅二魚餵飽五千人的所在地證據。該教堂面向加利利海並且是屬於在五世紀被薩珊王朝毀壞的古老城市一部分。

考古人員愛森博格指出，該地點比起在加利利海北方的五餅二魚堂更像是神蹟發現的地點。他表示，「在五餅二魚堂的鑲嵌工藝中，描述了2隻魚以及有4個餅的麵包籃，但新約聖經所提到的都是像在河馬發現的鑲嵌工藝描述的5個餅。另外，後者的作品也描述到12個籃子，新約聖經中使徒也描述神蹟之後，裝滿麵包與魚的籃子一樣也是12個」。

考古人員也表示，在這次新發現的作品中也發現與聖經記載不同之處，例如籃子內還包含水果與麵包，而且是3條魚而不是2條。因此，未來仍會將剩餘2成鑲嵌工藝清理並更詳細檢驗這次推論。

愛森博格提醒，要將該作品與真實地點兩者連結之前仍必須謹慎，也可能是藝術家要將神蹟與蘇西塔做連結。他指出，「教堂就在蘇西亞山西側尾，也是該城市最西側。

從今天來看，正好迎向加利利海以及耶穌站著的地方。因此，理論上，藝術家本身或是委託之人會會將在附近發生過的神蹟有所連結，這是相當合理的。」

至於在加利利海另一端的五餅二魚堂，目前仍對外開放中。

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聖蹟記載耶穌以5餅2魚餵飽5千人。(Photo by Dr. Michael E...
聖蹟記載耶穌以5餅2魚餵飽5千人。(Photo by Dr. Michael Eisenberg)
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耶穌考古

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