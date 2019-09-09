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廢棄物可變能源 啤酒渣竟成美食？

2019-09-09 17:11台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

若能把廢棄穀物轉變成食物，將能多餵飽10億以上的世界人口。（photo by N...
若能把廢棄穀物轉變成食物，將能多餵飽10億以上的世界人口。（photo by Neepix）
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廢棄物變成能源，有可能嗎？地球每天產生550萬噸廢棄物，每年累積達20億噸都市垃圾，大部分佔用垃圾掩埋場的空間，並在腐爛時產生碳排放。至2050年，世界銀行估計每年會有34億噸廢棄物、比現在增加70％。各國面對家庭垃圾和工業廢料，新技術正試圖將這些浪費轉化為能源資產，甚至釀啤酒的廢渣也能變食物，提供人類能量來源。

垃圾發電（WTE）正夯

根據《富比士》報導， 從城市焚化爐或工業廠房排出的半固體廢物，生活污水等液體廢物和煉油廠產生的過剩氣體，都可以用來產生電力。愈來愈多的廢棄物是可再生低碳能源的來源，預計全球垃圾發電（WTE）市場年增長率將達到6％，到2024年將超過355億美元，亞太地區採用這些新技術的規模預計將迅速擴大。

焚化是廢棄物處理中最常用的技術，以避免將垃圾運輸到垃圾掩埋場；但在整個亞洲，愈來愈多更環保，更具創新的方法被採用。日本很早使用WTE技術並保持領先地位，在WTE設施中處理約70％的固體廢物；中國隨著經濟和人口的持續增長，政府向更清潔的能源轉型及投資，這個世界人口最多的國家的電力需求增長迅速，同時一般及產業垃圾也在爆增。

2020年，深圳計劃營運世上最大的垃圾焚化發電廠，預計每天可焚燒5,000噸城市垃圾，焚化爐的餘熱用來驅動渦輪機發電。到2022年，中國計劃在全國建立300個專用垃圾發電廠，是現有數量的翻倍。

土耳其最大的雞蛋生產商已經在三菱重工集團旗下的Turboden公司安裝了有機分級循環（ORC）系統，該系統將雞糞轉化為電和熱水，從廢物中產生清潔能源。

啤酒渣可變美食

根據《赫芬頓郵報 》報導， 世界資源研究所發布「減少糧食損失和浪費：制定全球行動議程」報告中指出，農業一再被稱為問題和解決方案。因為世界上每年至少有四分之一的糧食被浪費掉，如果全球食物浪費減半，還可以再餵養10億人。

舉例來說，釀造啤酒會將發芽的大麥碾磨並在熱水中搗碎，每加侖啤酒產生約1.7磅的濕廢穀物。廚師和企業家將廢穀物浪費轉化為財富，捕獲營養和味道、製作成美味的麵包。而強生威爾斯大學的烹飪書作者兼烘焙師，更撰寫了關於非傳統麵包烘焙的食譜。業者表示，「美味必須成為背後的驅動力。」

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廢棄物焚化爐

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