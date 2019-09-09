大明星為何去這家咖啡店？老闆用這招 請到湯姆漢克斯

2019-09-09 15:00 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



加拿大一家咖啡店花100加元的行銷預算，吸引到好萊塢巨星湯姆漢克斯來店喝咖啡並留影。取自Instagram@grindercoffeegerrard 分享 facebook 加拿大一家獨立咖啡店的女老闆茉芮（Joelle Murray）日前大讚最近主演傳記類電影《你是我的朋友》（A Beautiful Day in the Neighborhood）的好萊塢巨星湯姆漢克斯。她說這位傑出演員平易近人的好名聲真實不虛。

茉芮繼去年成功吸引到萊恩葛斯林（Ryan Gosling）後，今年再接再厲，希望能用100加元（約台幣2,413元）的行銷預算，趁著多倫多國際影展期間，也邀請到湯姆漢克斯到她位於多倫多東區的小店喝杯咖啡。

茉芮發動了與去年類似的社群媒體宣傳活動，引起湯姆漢克斯的注意力：她每日帶著真人大小的湯姆漢克斯人形看板在多倫多四處逛，包括搭地鐵、吃披薩、上刺青店，然後拍照張貼在Instagram平台上，並標記給湯姆漢克斯。

茉芮說，湯姆漢克斯6日來到咖啡店，一名員工當時正在拖地，聽到敲門聲時回到看到有人對著湯姆漢克斯的人形看板猛比畫，花了一會兒才明瞭貴客本人到訪。

湯姆漢克斯和咖啡店員工閒話家常，並與他自己的人形看板合影。

此時，茉芮正在家裡吃晚餐，接到店內打來的電話時還以為出了什麼差錯；等她發現電話那一頭竟然是湯姆漢克斯時，驚訝到忍不住呼天喊地：「我真不敢相信湯姆漢克斯就在店裡。我的一番胡鬧竟然行得通。」

根據茉芮，湯姆漢克斯讚美她的行銷創意，但開玩笑說，他私心希望，她用的是他更帥的照片來製作人形看板。

茉芮表示：「他說，『有很多人對我提出很多要求，但沒人像你做得這麼心靈手巧』。那真的很令我自豪」。

湯姆漢克斯同時說，茉芮的店應該延長營業時間。

萊芮本想在20分鐘內趕到店裡，和湯姆漢克斯本人碰面，但湯姆漢克斯說他沒法久待，並客氣婉拒茉芮提議的稍後兩人小聚喝上一杯。