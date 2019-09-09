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柯P掉粉、韓總臉書被衝康？絕地反攻 資深小編點出2關鍵

美網／納達爾5盤大戰封王 奪生涯第19冠

挪威選手勇奪三鐵冠軍 頭上鴨舌帽竟是「埔鹽順澤宮」

2019-09-09 09:52聯合新聞網 綜合報導

艾登衝過終點線時，頭上戴著來自彰化「埔鹽順澤宮」的鴨舌帽。圖擷自triath...
艾登衝過終點線時，頭上戴著來自彰化「埔鹽順澤宮」的鴨舌帽。圖擷自triathlonworld.com
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信仰不但能帶給人希望，連周邊小物都能讓人安心。2019法國尼斯鐵人三項錦標賽在昨（8日）晚落幕，23歲挪威選手艾登（Gustav Iden）勇奪冠軍，值得注意的是，他衝過終點線時，頭上竟然戴著來自彰化「埔鹽順澤宮」的鴨舌帽，網友好奇那頂帽子從何而來，沒想到是個曲折離奇的故事。

挪威選手艾登（Gustav Iden）以3小時52分35秒的佳績完成鐵人三項挑戰，他衝到終點時，頭上印著「埔鹽順澤宮」的帽子吸引民眾目光，網友在賽事直播區中解釋，這頂帽子是艾登在日本街頭上撿到的。

當時，艾登認為這頂帽子會帶給他好運，因此戴著參加東京測試賽，他在賽事中取得第四名的成績，讓艾登更相信「幸運帽」，雖然有網友譏笑這是來自日本7-11的帽子，不過也有人熱心的解釋，這頂帽子來自台灣彰化埔鹽的順澤宮。

來自台灣彰化埔鹽鄉的順澤宮歷史悠久，清朝康熙年間福建泉州陳姓人氏遷台建廟。順澤宮主神為玄天上帝，是一座以石為基、以木裝飾為頂的帽宇，也提供安太歲、光明燈、文昌燈祈燈服務，順澤宮香火鼎盛也成為社區交流的重要據點。

而此訊息也被分享到《批踢踢實業坊》，網友表示「那個白人單純覺得帽子上有中文很酷吧」、「傍晚操場跑步戴這種帽子的阿北都超強的」、「給老外戴起來變潮帽」、「這張是不是真的啊？我還以為是改圖」、「埔鹽人推推推」。

艾登認為這頂帽子會帶給他好運。圖擷自facebook
艾登認為這頂帽子會帶給他好運。圖擷自facebook
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鐵人三項挪威
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