16歲少女發動罷課 竟受邀對世界各地領袖演講

2019-09-08 20:56 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



瑞典16歲環保鬥士葛莉塔．桑柏格（Greta Thunberg），幼年就關注氣候變遷問題，不僅以身作則，改採低碳的生活方式，還發起「為氣候罷課」活動，帶動她的父母和全球各地青年關心氣候問題，今年她被提名角逐諾貝爾和平獎。

桑柏格獲邀出席本月23日在紐約舉行的聯合國氣候峰會。為了減少碳排放，她拒絕搭乘飛機或遠洋郵輪，決定搭零碳排放帆船「瑪麗齊亞二號」（Malizia II），8月14日從英國出發，28日早上抵達紐約，完成15天橫跨大西洋壯舉。

桑柏格為了讓大家注意氣候變遷，去年8月悄悄展開行動，先是連續三周曠課，而後每周五整天不上課，獨自一人手持「為氣候罷課」的標語牌，站在斯德哥爾摩的國會大樓前，抗議瑞典政府對氣候變遷無所作為。起初，瑞典媒體關心即將到來的國會大選，不怎麼關注桑柏格。

從那時起，常綁辮子的桑柏格每周五都到國會大樓外抗議。去年底，她接受法新社電視頻道訪問時說：「我會一直抗議，直到瑞典實現巴黎氣候協定中的承諾為止，這可能會耗上一些時間。」

桑柏格的訴求引起注意後，她開始受邀對世界各地領袖演講，並登上時代、Vogue等國際雜誌封面。

全球各地關注氣候問題的年輕人都聽到她的呼喚，並起而發動抗議，外界對此評價兩極。有人嘲笑桑柏格是「穿短褲的女先知」和「乳臭未乾的環保明星」，桑柏格7月在法國國會演講時說：「畢竟我們只是小孩，你們大人不見得會傾聽。」

桑柏格八、九歲時，開始表現出對氣候問題的興趣。她說：「老師要我節省紙張，記得關燈，我問為什麼，他們說，因為有個叫氣候變遷和全球暖化的東西，是人類惹出的麻煩。」她聽了大感詫異，她心想，如果氣候問題真是如此嚴重，「我們怎麼可能還去關心別的事情」，從此她再也不吃肉，不喝牛奶，也不買新東西，除非「絕對必要」。

桑柏格與家人住在斯德哥爾摩，家人受她影響，逐漸改變生活方式。她的母親馬列娜．恩曼是知名聲樂家，經常到全球各地演出，但後來放棄搭機，目前只在北歐國家表演。

桑柏格11歲時停止進食，開始翹課，甚至不再說話，這時，母親、演員兼製作人父親斯萬特和妹妹碧塔才體認到，桑柏格多麼在乎氣候。

斯萬特說，當時桑柏格覺得氣候變遷是「危害生命的重大威脅」，而且已經降臨。

12歲時，桑柏格確診罹患亞斯伯格症候群，這是一種輕微自閉症。她說：「我的大腦運作有點不一樣，所以我從不同的角度看世界。我說話很直接，事情真相是怎樣我就怎麼說，如果我決定要做某件事，我會毫不猶豫去做。」她認為，在對的環境下，與眾不同反而是優點。

桑柏格本月1日在推特上寫道：「發動氣候罷課前，我沒精力、沒朋友、不跟任何人講話，只是坐在家裡，而且有飲食障礙。如今，所有這些都已煙消雲散，因為我在這個許多人認為膚淺和無意義的世界裡，找到了意義。」

桑柏格今年6月從九年級畢業，由於經常出國推廣理念，必須設法一邊旅行一邊跟上課業。她大部分的科目都拿Ａ，只有物理和家政沒有。

她6月接受瑞典「日報」訪問時表示：「如果我既沒罷課也沒到處旅行，我所有科目都能拿Ａ，不過，這也是值得的。」