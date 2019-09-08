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世界磷肥告罄 恐釀糧食危機

2019-09-08 20:26台灣醒報 記者陳俊良╱台北報導

施用磷肥可有效提升農田地力，提升作物的產量和品質；然而，磷肥恐怕也有耗竭的一天，若不解決，將在未來數十年間引發全球性的糧食供應危機。

根據《衛報》報導，科學家提出警告，由於含磷岩的數量有限，其主要產地又在政治不穩定的區域，因此大量運用於農業、支撐全球糧食生產的磷肥，將於幾十年內告罄。隨著世界人口成長，過去50年間全球磷的使用已成長了4倍。

研究者宣稱，若是沒有磷和氮，人類只能生產一半的糧食；相較於磷的有限，氮基本上不虞匱乏，因為氮組成了百分之80的大氣。照目前的使用速度，許多大國都將用完境內的含磷岩。摩洛哥和西撒哈拉擁有最豐富的蘊藏，中國、阿爾及利亞和敘利亞則居其次；這些地方就涵蓋了全世界8成的含磷岩。

磷肥的來源和存量將造成價格上漲，也牽涉到地緣政治。專家呼籲建立生產、供應和交易的管控機制，並嘗試從人類排泄物、食物殘餘、糞肥、屠宰場廢水和工業廢棄物來回收磷，以及善用可以更有效地從土壤吸取磷素的植物品種，另外採取更佳的土壤測試，來避免磷肥的過度使用。

磷肥的過度使用，不僅消耗礦源，也造成河流及海洋的污染 。根據2015年的《科學》期刊，磷汙染是地球面臨的嚴峻問題之一，或許還在氣候變遷之前。商業用磷肥在1842年被發明出來時，是將動物骨骼溶解於硫酸中，如今科學家正嘗試相似的產製方式，研發各種回收方案，也透過基改技術讓植物能更容易取得土壤中的磷素。

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