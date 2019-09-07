第一峰不再稱霸！氣候暖化使瑞典高峰下降24公尺！

2019-09-07 10:38 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



英國衛報報導，瑞典最高峰凱布訥山（Kebnekaise）的南峰因北極圈氣溫上升，山頂冰川融化，失去瑞典第一高峰頭銜。

瑞典北部的凱布訥山約在北極圈內150公里。南峰山頂由冰川覆蓋，要有適合裝備才能攀登；北峰沒有冰川，有經驗的登山者可攀爬。

兩座山峰在1880年首度測量高度，南峰比較高。

斯德哥摩爾大學地理學教授蘿絲奎斯特（Ninis Rosqvist）連續七年測量兩座山峰高度。3日再度測量時，北峰高度為2096.8公尺，比南峰高1.2公尺，該測量誤差範圍僅有幾公分。

科學家表示，凱布訥山南峰高度測量結果為有紀錄以來最低，比1960年代少24公尺。冰川所有縮水幅度都在近20年內發生，平均每年消減近一公尺。

因冬天降雪及冰擴增，南峰或許能奪回瑞典第一高峰寶座。蘿絲奎斯特表示，山峰高度會持續改變一陣子，但改變趨勢很穩定也很明確。

瑞典2018年5月、7月創下當地同月份氣溫紀錄，溫度比過去高出攝氏10度。加上北極圈內的火災，凱布訥山冰川高度因此下降四公尺。

今年7月雖然沒那麼熱，但位於瑞典極北方的Markusvinsa鎮7月24日出現攝氏34.8度高溫，這是瑞典在北極圈境內領土有史以來最高溫。

蘿絲奎斯特表示，凱布訥山南峰上的小型冰川受暖化氣候影響最大，過去兩個夏天都讓山上冰雪融化非常快。她說，「最頂端受太陽曝曬的山峰，看起來真的不太一樣了。山頂很滑，可以看到冰雪融化的水流下」。