吉姆穿越時空？羅馬時期珍貴文物出土 上頭驚見簡體字

2019-09-06 12:46 聯合新聞網 綜合報導



英國一村莊近日挖出一幅珍貴的羅馬馬賽克壁畫，但出土的文物中卻發現刻有簡體字「吉姆在這裡」的石塊，引發熱議。圖截自太陽報 分享 facebook

位於英國西伯克郡（West Berkshire）的一個小村莊，近日挖掘出一幅相當珍貴的羅馬馬賽克作品，目前世界上僅有3件同類型畫作，因此考古學家將其譽為「50年來英國最令人興奮的發現之一」。然而，出土的千年文物中卻發現疑似寫著簡體中文「吉姆在這裡」的石塊，引發大陸網友熱議。

根據《BBC》的報導，英國西伯克郡一個名為Boxford的村莊內，發現了一幅馬賽克鑲嵌壁畫。專家推斷，此幅羅馬藝術風格的馬賽克作品約完成於1600年前，上頭講述希臘人物佩洛普斯（Pelops，宙斯的孫子）透過戰車比賽贏得公主Hippodamia的故事。

參與挖掘工作的考古學家尼可（Matt Nichol）表示，這幅馬賽克畫作的肖像及圖像上都是「首屈一指」，目前世界上也僅有3幅同類型作品，因此價值不斐，當地考古學家甚至將其譽為「50年來英國最令人興奮的發現之一」。

事實上，這幅羅馬馬賽克壁畫2017年就已經被發現，但由於作品太過龐大，當時的條件尚不允許將它挖掘出土，因此學者便用土重新覆蓋，讓當地農民繼續使用那塊土地。近日，相關團隊召集多名志願者進行挖掘，僅花費10天便讓畫作得以重見天日。

不過，令人匪夷所思的是，出土的一系列文物之中，發現了一塊刻著簡體字「吉姆在這裡」的石塊，引發大陸網友熱烈討論，「上周時期的文物」、「看來中國造出了時光機」、「有字的石塊可能是後人不經意間遺留在此的，並不是同一年代深埋於地下的」。