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陸女闖印度教拍短片 「主婦網紅」薪水高出丈夫20倍

2019-09-06 11:16香港01 李納德

拍片也令印度女性感到被尊重。（微博影片截圖）
拍片也令印度女性感到被尊重。（微博影片截圖）
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抖音就算沒看過都應該聽過，短視頻在中國掀起風潮，有中國短視頻平台更瞄準印度這個龐大市場，派專員到當地發掘和打造「網紅」。中國女生高晨是印度短片平台的「星探」，專門在印度各處發掘潛力素人，培養他們成為網紅，並分析當地人喜好等，幫助他們拍出受當地人歡迎的影片。她進駐印度一年多，已和同事發掘出逾4000名網紅，有鄉村婦女經鼓勵大膽遊說丈夫讓自己拍舞蹈片，吸引約150萬粉絲，有些女網紅月入更高達20萬盧比（約8.7萬台幣），比丈夫的收入多20倍。

中國女生高晨2018年5月前往印度，一年來有約300天都在當地工作，走訪大小城鎮村落，發掘有潛質的素人成為網紅，在短視頻平台「VMate」拍片分享。她和幾名中國同事與30多名印度同事工作，調查當地人的喜好，發現平台上模特兒、小明星和富家女等未必入流，反而要考慮用戶的群體、階層，看看影片能否引起共鳴，所以現在她培養的網紅，家庭主婦、舞大蛇和街邊攤販等應有盡有。

她們會教網紅們一整套技能，例如穿搭、拍片的手法、題材、配樂等，務求培養自家粉絲。然而，印度的階級觀念和男尊女卑情況嚴重，高晨到一條村介紹影片平台時，發現男人可以坐著，而女人只能站在陰涼處。Komal Singh來自印度東北邦一個貧窮村莊，女生如果在村內跳舞，會被批評不檢點，一開始只敢在家裏角落拍攝舞蹈影片，經高晨鼓勵後，她說服丈夫讓她出外拍片，隨著拍的片愈來愈受歡迎，終獲得家人的支持，在平台上她擁有約150萬名粉絲，被籲為「鎮花」。

像Komal一樣的家庭主婦，每個月透過拍片可以賺取最多20萬盧比，比她的老公打工賺的錢多20倍，現在若她忙於創作短視頻，丈夫甚至會幫忙做家務。除了改善婦女的地位，也有人因為拍短視頻而接到更好的電視劇角色，女性展示自己的職業時，「能感到被人尊重而不是被人消費」，在平台上不同種姓之間的人也會互相交流，高晨希望用短視頻改變印度人的生活。

一年多以來，高晨認為印度沒有大家所說的危險，但剛開始前往工作時也是瞞著父母工作實況，說每次工作都會和大批同事外出，待久了坦白地說「我覺得印度真的是一個非常神奇，有太多寶藏的地方，非常有魔力，有著怎麼待都待不夠的感覺」。

有網民看完影片後笑稱「開始毒害印度青少年了」，雖然不少人認為她敢於深入當地瞭解及帶入新文化，是值得鼓舞的行為，然而，鑑於印度經常爆出可怕的性侵案件，大批網民仍是擔心她的安全，並說「就是注意安全，出門帶幾個人」。

延伸閱讀：

男網紅擁400萬粉絲　涉拐賣婦女迫賣淫被通緝 着草都直播終被捕

少女睇片學網紅自製爆谷　意外點燃酒精釀爆炸　96%皮膚嚴重燒傷

文章授權轉載自《香港01》

印度網紅抖音
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