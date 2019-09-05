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當不成明星！7女被騙去韓國當藝人 下機竟被禁錮賣淫

2019-09-05 20:16香港01 記者李納德／報導

騙徒強迫受害人賣淫，聲稱一旦報警，也會因賣淫行為面臨刑責。圖／擷自MBC新聞截
騙徒強迫受害人賣淫，聲稱一旦報警，也會因賣淫行為面臨刑責。圖／擷自MBC新聞截
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熱愛一個國家的文化，可以去旅行多作體驗，但要在當地「出道」做明星，出發前一定要諗多諗。7月初，7名熱愛韓流文化及鍾情於K-POP的巴西女性，被韓國騙徒以幫她們出道當韓星為名，騙到韓國，結果一下機就被賣到非法按摩院，禁錮她們強迫賣淫。後來她們設法聯絡到巴西大使館，順利逃出生天。事件引來韓國、巴西社會譁然，媒體報道騙徒在社交媒體找目標，並提供免費機票，騙她們前往韓國「圓夢」。

韓國傳媒日前報道，今年7月初，騙徒透過社交媒體接觸受害女性，其中一名40多歲的男疑犯聲稱可以讓她們當明星或模特兒，更為她們提供免費來回機票，聲稱想協助她們圓夢。

7名熱愛韓國文化的巴西女性因而受騙，當她們入境韓國時，被騙徒沒收護照及取消回程機票，送到京畿道高陽市與坡州市的民居禁錮，受到嚴密監視，後來以每個人200萬韓元（約1.3萬港元）的價錢被賣到非法按摩院，遭強迫賣淫。

韓國警方稱，涉事巴西女性年約20至30歲，她們均熱愛韓國文化，例如K-POP。據悉，騙徒自稱是黑社會成員，要求受害女性聽話賣淫，若她們偷偷報案，也會因為賣淫行為被告，又聲稱想要離開，就要認真工作償還機票錢等。

7名熱愛韓國文化的巴西女性因而受騙，當她們入境韓國時，被騙徒沒收護照及取消回程機票，送到京畿道高陽市與坡州市的民居禁錮，受到嚴密監視，後來以每個人200萬韓元（約1.3萬港元）的價錢被賣到非法按摩院，遭強迫賣淫。

韓國警方稱，涉事巴西女性年約20至30歲，她們均熱愛韓國文化，例如K-POP。據悉，騙徒自稱是黑社會成員，要求受害女性聽話賣淫，若她們偷偷報案，也會因為賣淫行為被告，又聲稱想要離開，就要認真工作償還機票錢等。

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文章授權轉載自《香港01》

騙徒巴西韓國
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