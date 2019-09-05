中國獨立設計師支晨、宋拓 時裝秀展現年輕力量

2019-09-05 14:26 世界日報 記者 世界日報 記者 顏嘉瑩 ／紐約報導



(影音來源：記者顏嘉瑩)

2020紐約春夏時裝周在曼哈頓下城舉辦，中國獨立設計師支晨與宋拓與中國電商「天貓」合作，4日分別帶來「i-am-chen」與「Songta」最新一季的設計，為天貓的時裝周主題「天貓中國酷」(Tmall: China Cool)帶來年輕的力量；擅長針織的「i-am-chen」將加州60年代的烏托邦場景呈現在秀場，潮牌奢侈品「Songta」則鎖定年輕市場，展現活潑趣味的設計。

時裝設計師支晨的品牌「i-am-chen」在針織技術上力求突破創新，並擅長使用強烈的色彩搭配，設計出實用又有趣的時裝；此次的24套設計以「打破無聊」為主題，受攝影師Kourtney Roy在路易威登「Fashion Eye」旅行攝影書籍系列的「加利福尼亞」(California)影響，支晨將書中古怪又充滿趣味的樣貌打扮設計成時裝，表達「雖然每一天都很正常，但換個切入點就可看出趣味」的想法。

支晨說，此次的設計打扮都是根據書中的場景，保留其品牌DNA再做細節調整，「過去大家對中國時裝設計師都有許多不了解，我想呈現中國設計師做出來的東西也可以很好。」

於2019年才成立的新品牌「Songta」為藝術家宋拓同名品牌，從藝術家轉型成為時裝設計師的他，將嚴肅學術融入服裝設計，品牌以幽默無語的宋氏文化結合匪夷所思的觀念藝術，以及大膽的設計，定義主流又流行的穿搭風格。

宋拓首次跨足時裝界、四個月前才成立品牌就站上紐約時裝周舞台，首秀更針對00後的年輕人設計出16套時裝，他說，雖然品牌很年輕，但屬於「潮牌奢侈品」，即使設計風格非常年輕，大量使用年輕人流行的顏文字、相機美顏濾鏡為創作靈感，但用料卻相當高檔，此次的秀場上也可看到不少以絨布、絲綢等為材質的設計。

在深圳擁有實體店面的「Songta」結束紐約首秀後，將在上海時裝周展現新系列，宋拓表示，如果有機會，將來也希望能在紐約展店。