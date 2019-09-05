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傳統現代融合 老牌「三槍」紐約時裝周變身

2019-09-05 14:26世界日報 記者顏嘉瑩／紐約報導

(影片來源：記者顏嘉瑩)

老字號的內衣品牌「三槍」(Threegun)首度登陸2020紐約春夏時裝周，4日在曼哈頓下城舉辦時裝秀，三槍此次邀請時裝設計師瞿創合作，將老牌的傳統與時下的審美元素結合，並與「裁」為主題，體現「分割再重製」的概念；而過去多做男裝的瞿創，也大大提升內衣褲的可表現性，整場秀以「內衣外穿、外衣內穿」的概念貫穿全場。

這場秀的一開始，先由模特兒展示四套工作服與三槍內衣褲，瞿創說，他在這些工作服打上三槍的logo，配上本季設計的內衣，向這個老品牌以及群體記憶致敬。

瞿創表示，三槍擁有80多年的歷史，是許多人的共同記憶，當時三槍在找上他合作後，「其實我感到很糾結痛苦，面對老品牌的求新求變，我有很長時間不知道應該如何下手」；但他參觀三槍的倉庫後，發現有許多50、60年前的設計就很美，其實不太需要改變。

於是瞿創決定將時下的美感與擁有三槍DNA的設計重新融合，並以「裁」為主題，再延續他過往多以建築為概念的時裝設計，呈現新舊元素「分割重製」的方式。

由於三槍以棉質內衣起家，瞿創在設計時保留棉花內衣本身的彈性，另因早期沒有像是萊卡之類的彈性纖維，因此他特別使用大量華夫格等針織彈力製造工藝，用傳統工藝製作出符合現代人需求的內衣褲。

對於內衣褲的可表現性，有許多人都認為「內衣都一樣，不會有什麼新花樣。」但瞿創說，其實內衣可表現的方式比其他時裝更不受限，這次與三槍的磨合接觸後，讓他對內衣品牌有更多的了解，且發現「內衣不是模式化的」。

在本季時裝周，可看到瞿創希望發揮創意，並增加內衣褲表現的可能性，因此「內衣外穿、外衣內穿」的呈現方式貫穿整場秀，讓大眾能夠打破過往「內衣一定是穿在裡面」的概念，設計也刻意「弱化性別」，更推出多款男女都可穿的共行款，挑戰傳統觀念。

「內衣外穿、外衣內穿」的概念貫穿整場秀。記者顏嘉瑩／攝影
「內衣外穿、外衣內穿」的概念貫穿整場秀。記者顏嘉瑩／攝影
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「內衣外穿、外衣內穿」的概念貫穿整場秀。記者顏嘉瑩／攝影
「內衣外穿、外衣內穿」的概念貫穿整場秀。記者顏嘉瑩／攝影
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紐約時裝周
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