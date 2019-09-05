親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

林口錢莊大亨遭擄分屍 6員工疑為錢聯手殺害老闆

U18世青賽／陳柏毓好投、李灝宇猛打 中華7：2擊敗南韓

吉服回潮登上紐約時裝周 展現華服魅力

2019-09-05 14:26世界日報 記者金春香／紐約報導

吉服回潮時裝周作品。 記者金春香／攝影
吉服回潮時裝周作品。 記者金春香／攝影
分享

由ICY全球設計師平台攜手故宮宮廷文化發起的傳統服飾文化復興運動「吉服回潮」(Dynasty)，4日登陸紐約時裝周，為時裝周帶來濃濃的中國復古風潮。

「吉服回潮」此次帶來四大中國獨立設計師周曉雯(Huiman)的「秦俑漢彩」、夏乙旗(Leaf Xia)的「唐仕纖裳」、譚鳳儀(Fengyi Tan)的「宋瓷天青」、以及徐一衛(Eva Xu)以清朝等四個朝代為靈感的設計，將四大朝代中最具代表性的文化元素，在傳統文化與現代設計的碰撞中復甦「東方吉服」文化。

周曉雯的作品以淺色調為主，盡顯中國風的典雅與恬淡；夏乙旗帶來的作品則走活潑大膽風，服裝用色五彩繽紛，音樂俏皮，展現華服的鮮為人知的另一面；譚鳳儀的作品更為前衛，多運用淡紫、淡藍、淡綠等顏色，搭配紗質面罩，帶來極為獨特的傳統與現代碰撞；最後上場的徐一衛作品則更貼合當代都市麗人的時裝需求，將休閒服飾加入中國傳統元素，簡單大方又不失特色。

「吉服回潮」傳統服飾文化復興行動從今年3月開始起，引發華裔時尚、文化界關注，最初由AWAYLEE李薇、密扇旗下百戲局、MENG HUITING、QDO和5MIN五個中國設計師品牌參與，他們在180多萬件授權故宮文物中選擇了「清明上河圖」、郎世寧的「花鳥圖」等文物，作為靈感，設計出「上河安福」、「綾繡如意」等五個時裝系列，這些將中國古典與現代潮流完美結合的衣物獲得中國大眾的喜愛。

很多知名微博紅人也都曾與「吉服回潮」合作，拍攝推介視頻，如「你好_竹子」等，她在3月拍攝的短片中身著吉服衣物逛北京景山公園、望故宮全景、吃老北京滷煮、去護國寺小吃吃遍北京小吃、再到潘家園古玩市場、十里河花鳥魚虫市場溜達，完美展現中國元素的休閒自在和時髦感。

紐約時裝周
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

從超模推手到女性解放：德國攝影大師Peter Lindbergh逝世

2019-09-05 13:11

日著/RIZHUO紐約時裝處女秀 展現中國遊俠文化

2019-09-05 14:27

傳統現代融合 老牌「三槍」紐約時裝周變身

2019-09-05 14:26

中國獨立設計師支晨、宋拓 時裝秀展現年輕力量

2019-09-05 14:26

影／天才小釣手！4歲女童用玩具釣竿 釣起巨無霸鯰魚

2019-09-05 12:20

影／自閉症少年展天分 車站演奏「最愛曲目」感動萬人

2019-09-05 11:55

U值媒／日非關係中，印度不可或缺？

2019-09-05 11:38

名人與動物自拍 恐影響動物棲息

2019-09-04 20:56

熱門文章

台灣留學生賴致愷失蹤2週 美警方公布監視畫面

2019-09-05 07:53

川普認了！他發動的貿易戰對美股造成「萬點」傷害

2019-09-05 08:30

日橫濱京急線列車與貨車平交道相撞 1死31傷

2019-09-05 12:30

英相強生怒罵在野黨魁：你這個氯洗雞、娘娘腔

2019-09-04 22:47

影／伊凡卡衣Q凸槌！上萬元洋裝風一吹變傘蜥蜴

2019-09-04 16:41

報復殺子之仇？ 印度男被烏鴉家族攻擊捉啄三年

2019-09-05 10:10

川普推文 稱美國被關稅恐怖主義戕害50年

2019-09-04 22:09

香港情勢減緩 美股早盤漲逾200點

2019-09-04 21:52

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top