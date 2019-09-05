親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

林口錢莊大亨遭擄分屍 6員工疑為錢聯手殺害老闆

U18世青賽／陳柏毓好投、李灝宇猛打 中華7：2擊敗南韓

日著/RIZHUO紐約時裝處女秀 展現中國遊俠文化

2019-09-05 14:27世界日報 記者顏嘉瑩／紐約報導

「日著/RIZHUO」本季遊俠系列以唐代詩人王灣的「次北固山下」一詩為靈感，帶來...
「日著/RIZHUO」本季遊俠系列以唐代詩人王灣的「次北固山下」一詩為靈感，帶來充滿傳統東方色彩時裝。記者顏嘉瑩／攝影
分享

強調中國遊俠文化微精神的中國時裝品牌「日著/RIZHUO」，4日在2020紐約春夏時裝周上發表最新一季設計，本季以唐代詩人王灣的「次北固山下」一詩為靈感，展示多套充滿傳統東方色彩，且符合商業價值的時裝。

源於互聯網的服裝品牌「日著/RIZHUO」首次舉辦時裝秀，就選擇在紐約時裝周亮相；該品牌創始人兼設計總監張祿建從小就對武俠世界特別著迷，因此品牌「日著/RIZHUO」多以中國遊俠文化為設計精神，分為俠、輕、趣、尋四個系列，其中的「遊俠」系列是希望在游離中，尋找現代俠客精神的轉換，並探索都市生活裡被遺忘的遊俠情懷。

本季的遊俠系列靈感來自唐代詩人王灣的「次北固山下」，詩中描繪王灣冬末春初時，在北固山下見到了青山綠水、潮平岸闊的壯麗景色，他也藉此抒發思鄉之情；「日著/RIZHUO」表示，漂泊在外的現代都市人對故鄉懷抱惆悵，與王灣的詩不謀而合，因此希望這一系列服裝能讓在外的遊子感受到這份情感。

時裝周的發表會中，可看到張祿建將傳統東方美學與現代設計融合，創作出能代表中國並兼具商業價值的時裝，「日著/RIZHUO」介紹，該品牌傳承中華傳統文化的人文情懷及遊俠精神，是設計師集結對生活的感悟、對情感的提煉，以及向傳統文化的致敬。

「日著/RIZHUO」本季遊俠系列以唐代詩人王灣的「次北固山下」一詩為靈感，帶來...
「日著/RIZHUO」本季遊俠系列以唐代詩人王灣的「次北固山下」一詩為靈感，帶來充滿傳統東方色彩時裝。記者顏嘉瑩／攝影
分享

「日著/RIZHUO」本季遊俠系列以唐代詩人王灣的「次北固山下」一詩為靈感，帶來...
「日著/RIZHUO」本季遊俠系列以唐代詩人王灣的「次北固山下」一詩為靈感，帶來充滿傳統東方色彩時裝。記者顏嘉瑩／攝影
分享

紐約時裝周
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

從超模推手到女性解放：德國攝影大師Peter Lindbergh逝世

2019-09-05 13:11

吉服回潮登上紐約時裝周 展現華服魅力

2019-09-05 14:26

傳統現代融合 老牌「三槍」紐約時裝周變身

2019-09-05 14:26

中國獨立設計師支晨、宋拓 時裝秀展現年輕力量

2019-09-05 14:26

影／天才小釣手！4歲女童用玩具釣竿 釣起巨無霸鯰魚

2019-09-05 12:20

影／自閉症少年展天分 車站演奏「最愛曲目」感動萬人

2019-09-05 11:55

U值媒／日非關係中，印度不可或缺？

2019-09-05 11:38

名人與動物自拍 恐影響動物棲息

2019-09-04 20:56

布克獎公佈入圍 反烏托邦經典入列

2019-09-04 17:30

用泳裝照為巴哈馬災民祈福？IG網紅秀過頭挨轟

2019-09-04 15:16

法家暴殺女頻傳 今年來已百人死亡

2019-09-04 14:34

新手媽媽聽見低語「殺了他」拿菜刀砍死3月嬰

2019-09-04 14:24

少年拜託PS大神修掉臉部胎記 成品收到竟是「原圖奉還」

2019-09-04 14:19

亂丟器材、帶狗登山…攀白朗峰亂象多 法國祭新規限人數

2019-09-04 13:32

海水上升侵蝕國土 孟加拉、加州受害

2019-09-04 11:39

高房價終於有解？當大樓再也蓋不下 政府改開發「這裡」

2019-09-04 11:00

雙宋驚爆離婚！中國網友不意外？過去「神準預測」嚇傻眾人

2019-06-27 13:09

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

妹子「白皙裸背」讓萬人暴動 竟釣出本尊回應：我龍潭歐巴桑啦

2019-09-04 18:51

高雄陸客怒嗆台灣人：發展二十年這麼差，還努力啥？

2019-09-04 19:41

桃園龍潭大平郵局前槍擊 角頭疑遭仇殺中槍不治

2019-09-04 15:49

郭董陣營鬧宮鬥？發言人劉宥彤 與新來美女們的幕前幕後

2019-09-05 08:00

港撤回逃犯條例 韓國瑜：聰明而正確的決定

2019-09-04 18:22

颱風外圍環流影響 氣象局：5日西半部宜蘭注意豪大雨

2019-09-04 21:25

震驚！ 新北再發生分屍案 3名男子殺人分屍棄屍宜蘭礁溪

2019-09-05 11:21

玲玲颱風發威！北部整天有雨 中南部上午防強降雨

2019-09-05 05:41

半導體震撼 美光傳結盟紫光

2019-09-05 00:44

善心匯集下 欠千萬醫藥費滯日婦人周六可返台醫療

2019-09-04 15:29

港府重大讓步！林鄭月娥宣布 撤回送中條例

2019-09-04 18:06

港媒：林鄭月娥宣布撤回修例 不成立調查委員會

2019-09-04 18:01

綠黨最新民調 韓國瑜落後擴大瀕崩盤、郭柯結盟也下跌

2019-09-05 02:31

蔡總統要告賀德芬？陳水扁：蔡不應提告 而是公開博士論文

2019-09-04 17:58

選立委拚顏值！一堆人自誇像明星…只有她比學姊還美

2019-09-05 09:00

U18世青賽／陳柏毓6局好投 中華7：2擊敗南韓

2019-09-05 13:55

告發陳明文洗錢？律師：只要拿出這單子 事情就結束了

2019-09-04 15:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top