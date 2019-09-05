日著/RIZHUO紐約時裝處女秀 展現中國遊俠文化

2019-09-05 14:27 世界日報 記者 世界日報 記者 顏嘉瑩 ／紐約報導



「日著/RIZHUO」本季遊俠系列以唐代詩人王灣的「次北固山下」一詩為靈感，帶來充滿傳統東方色彩時裝。記者顏嘉瑩／攝影 分享 facebook

強調中國遊俠文化微精神的中國時裝品牌「日著/RIZHUO」，4日在2020紐約春夏時裝周上發表最新一季設計，本季以唐代詩人王灣的「次北固山下」一詩為靈感，展示多套充滿傳統東方色彩，且符合商業價值的時裝。

源於互聯網的服裝品牌「日著/RIZHUO」首次舉辦時裝秀，就選擇在紐約時裝周亮相；該品牌創始人兼設計總監張祿建從小就對武俠世界特別著迷，因此品牌「日著/RIZHUO」多以中國遊俠文化為設計精神，分為俠、輕、趣、尋四個系列，其中的「遊俠」系列是希望在游離中，尋找現代俠客精神的轉換，並探索都市生活裡被遺忘的遊俠情懷。

本季的遊俠系列靈感來自唐代詩人王灣的「次北固山下」，詩中描繪王灣冬末春初時，在北固山下見到了青山綠水、潮平岸闊的壯麗景色，他也藉此抒發思鄉之情；「日著/RIZHUO」表示，漂泊在外的現代都市人對故鄉懷抱惆悵，與王灣的詩不謀而合，因此希望這一系列服裝能讓在外的遊子感受到這份情感。

時裝周的發表會中，可看到張祿建將傳統東方美學與現代設計融合，創作出能代表中國並兼具商業價值的時裝，「日著/RIZHUO」介紹，該品牌傳承中華傳統文化的人文情懷及遊俠精神，是設計師集結對生活的感悟、對情感的提煉，以及向傳統文化的致敬。

「日著/RIZHUO」本季遊俠系列以唐代詩人王灣的「次北固山下」一詩為靈感，帶來充滿傳統東方色彩時裝。記者顏嘉瑩／攝影 分享 facebook