名人與動物自拍 恐影響動物棲息

2019-09-04 20:56 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



與野生動物自拍恐怕會干擾動物的原本作息。(Photo by Gadjo_Niglo on Flicker under Creative Commons license) 分享 facebook 與野生動物同框,恐怕會干擾動物生存。學者提醒,受到名人與野生動物自拍影響,民眾也紛紛跟進效法,諸如Instagram等社交媒體人類與動物自拍照不勝枚舉,不過,人類拍照行為恐怕已造成動物的棲息節奏受到干擾,對其繁殖恐會帶來負面效果。

這股與野生動物自拍的風潮始於名人,例如網球巨星費德勒與瑪格羅比曾與短尾矮袋鼠自拍,小賈斯汀與老虎以及金•卡戴珊與大象自拍。另外,在紐西蘭也有遊客與瀕臨絕種海獅跳舞自拍,甚至要抱住怕生的奇異鳥。

據《英國衛報》報導,紐西蘭奧塔哥大學教授薛頓指出,人類與野生動物自拍越加頻繁後已傷害到動物,其中包括引起肉體與心理壓力、干擾餵食與繁殖習慣甚至降低動物生育率。

他指出,「野生動物自拍的問題在於照片出現時沒有上下文,即使是倡導保育或親善大使的訊息,但內容已經失去了,人們只看到擁抱企鵝,因此也會想要跟進。」

諸如Instagram等社群媒體目前野生動物自拍照氾濫,世界動物保護協會研究人員分析野生動物自拍後發現,在2014與2017年間,在Instagram上動物自拍數量增加2.92倍,其中有4成是屬於擁抱、抱住或不適當與野生動物等不良自拍行為。

據《曼谷郵報》報導,動物保育團體也表示,在熱門的Instagram上傳與寵物海獺的自拍,雖然讓粉絲感到窩心,但這種趨勢已對動物帶來巨大威脅。

國際自然保護聯盟旗下的海獺專家小組主席杜普拉絲表示,「非法海獺交易已突然大增。」保育人士認為,近期在社交媒體上對動物的風潮,已造成亞洲市場幼海獺需求增加,特別在日本,此舉恐將讓物種滅絕。

