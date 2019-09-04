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名人與動物自拍 恐影響動物棲息

2019-09-04 20:56台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導

與野生動物自拍恐怕會干擾動物的原本作息。(Photo by Gadjo_Nigl...
與野生動物自拍恐怕會干擾動物的原本作息。(Photo by Gadjo_Niglo on Flicker under Creative Commons license)
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與野生動物同框，恐怕會干擾動物生存。學者提醒，受到名人與野生動物自拍影響，民眾也紛紛跟進效法，諸如Instagram等社交媒體人類與動物自拍照不勝枚舉，不過，人類拍照行為恐怕已造成動物的棲息節奏受到干擾，對其繁殖恐會帶來負面效果。

這股與野生動物自拍的風潮始於名人，例如網球巨星費德勒與瑪格羅比曾與短尾矮袋鼠自拍，小賈斯汀與老虎以及金•卡戴珊與大象自拍。另外，在紐西蘭也有遊客與瀕臨絕種海獅跳舞自拍，甚至要抱住怕生的奇異鳥。

據《英國衛報》報導，紐西蘭奧塔哥大學教授薛頓指出，人類與野生動物自拍越加頻繁後已傷害到動物，其中包括引起肉體與心理壓力、干擾餵食與繁殖習慣甚至降低動物生育率。

他指出，「野生動物自拍的問題在於照片出現時沒有上下文，即使是倡導保育或親善大使的訊息，但內容已經失去了，人們只看到擁抱企鵝，因此也會想要跟進。」

諸如Instagram等社群媒體目前野生動物自拍照氾濫，世界動物保護協會研究人員分析野生動物自拍後發現，在2014與2017年間，在Instagram上動物自拍數量增加2.92倍，其中有4成是屬於擁抱、抱住或不適當與野生動物等不良自拍行為。

據《曼谷郵報》報導，動物保育團體也表示，在熱門的Instagram上傳與寵物海獺的自拍，雖然讓粉絲感到窩心，但這種趨勢已對動物帶來巨大威脅。

國際自然保護聯盟旗下的海獺專家小組主席杜普拉絲表示，「非法海獺交易已突然大增。」保育人士認為，近期在社交媒體上對動物的風潮，已造成亞洲市場幼海獺需求增加，特別在日本，此舉恐將讓物種滅絕。

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