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布克獎公佈入圍 反烏托邦經典入列

2019-09-04 17:30台灣醒報 記者王安棣╱台北報導

小說家愛特伍（圖）備受期盼的新作入選布克獎決選名單。（Photo by Flic...
小說家愛特伍（圖）備受期盼的新作入選布克獎決選名單。（Photo by Flickr）
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英文小說界的年度大賞布克獎3日公佈最終的決選名單，共有6人入圍，其中加拿大作家愛特伍的即將問世的「證據（The Testaments，暫譯）」備受矚目，該小說為反烏托邦經典「侍女的故事（The Handmaid's Tale）」的續集，備受大眾期待。

備受期待的反烏托邦續集

1985年出版的小說「侍女的故事」獲得讀者和書評的熱烈迴響，不僅原著小說熱銷逾800萬本，還在2017年獲改編為熱門電視影集，並在同年的艾美獎上橫掃多項大獎，也難怪愛特伍的續集新作受到高度的期盼。

根據《衛報》報導，「侍女的故事」的故事背景設定在一個名為吉利德的極權國家，其中的女性大多地位低落，或是被當作權貴的生產工具，從屬於父權社會的壓迫，是一部探討女權的反烏托邦經典。新作「證據」則是把時間點設在主角Offred試圖逃離極權世界的15年後，小說將從3名女性角色的觀點敘述這個故事。

來自加拿大的愛特伍是當代最受推崇的小說家之一，她曾在2000年贏得布克獎，這次的新作更是未問世（10日才正式出版）就先轟動，事先簽下嚴格不透露合約的評審團主席佛羅倫斯表示，「我能說的只是，這是一部具有野性與美，並堅定有力地向讀者們訴說的小說」。

布克獎贏家下月公佈

布克獎是當代英文小說界重要的長篇小說獎項，根據《BBC》報導，今年評審委員從151份投件中先選出13本的入圍名單，再篩選到目前6本的決選名單，最後的贏家將在10月14 日公佈。評審委員佛羅倫斯表示，「就像所有的偉大文學作品，這些小說都富有生命力，並對人性有著深沈的刻畫」。

除了愛特伍的新作，本次進入決選名單的小說還有：魯西迪受唐吉訶德啟發創作的「吉訶德（Quichotte）」、埃爾曼的意識流長篇小說「鴨子、新港（Ducks, Newburyport）」、埃瓦里斯托探討非洲移民心聲的「女孩、女性、他人（Girl, Woman, Other）」、夏法克的「陌生世界裡10分38秒」」（10 Minutes and 38 Seconds in This Strange World）、以及歐比奧瑪的「少數民族樂團（An Orchestra of Minorities）。」

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