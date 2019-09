布克獎公佈入圍 反烏托邦經典入列

2019-09-04 17:30 台灣醒報 記者王安棣╱台北報導



小說家愛特伍(圖)備受期盼的新作入選布克獎決選名單。(Photo by Flickr) 分享 facebook 英文小說界的年度大賞布克獎3日公佈最終的決選名單,共有6人入圍,其中加拿大作家愛特伍的即將問世的「證據(The Testaments,暫譯)」備受矚目,該小說為反烏托邦經典「侍女的故事(The Handmaid's Tale)」的續集,備受大眾期待。

備受期待的反烏托邦續集

1985年出版的小說「侍女的故事」獲得讀者和書評的熱烈迴響,不僅原著小說熱銷逾800萬本,還在2017年獲改編為熱門電視影集,並在同年的艾美獎上橫掃多項大獎,也難怪愛特伍的續集新作受到高度的期盼。

根據《衛報》報導,「侍女的故事」的故事背景設定在一個名為吉利德的極權國家,其中的女性大多地位低落,或是被當作權貴的生產工具,從屬於父權社會的壓迫,是一部探討女權的反烏托邦經典。新作「證據」則是把時間點設在主角Offred試圖逃離極權世界的15年後,小說將從3名女性角色的觀點敘述這個故事。

來自加拿大的愛特伍是當代最受推崇的小說家之一,她曾在2000年贏得布克獎,這次的新作更是未問世(10日才正式出版)就先轟動,事先簽下嚴格不透露合約的評審團主席佛羅倫斯表示,「我能說的只是,這是一部具有野性與美,並堅定有力地向讀者們訴說的小說」。

布克獎贏家下月公佈

布克獎是當代英文小說界重要的長篇小說獎項,根據《BBC》報導,今年評審委員從151份投件中先選出13本的入圍名單,再篩選到目前6本的決選名單,最後的贏家將在10月14 日公佈。評審委員佛羅倫斯表示,「就像所有的偉大文學作品,這些小說都富有生命力,並對人性有著深沈的刻畫」。

除了愛特伍的新作,本次進入決選名單的小說還有:魯西迪受唐吉訶德啟發創作的「吉訶德(Quichotte)」、埃爾曼的意識流長篇小說「鴨子、新港(Ducks, Newburyport)」、埃瓦里斯托探討非洲移民心聲的「女孩、女性、他人(Girl, Woman, Other)」、夏法克的「陌生世界裡10分38秒」」(10 Minutes and 38 Seconds in This Strange World)、以及歐比奧瑪的「少數民族樂團(An Orchestra of Minorities)。」

【更多精采內容,詳見 】