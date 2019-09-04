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用泳裝照為巴哈馬災民祈福？IG網紅秀過頭挨轟

2019-09-04 15:16聯合報 記者周辰陽╱即時報導

巴哈馬剛遭颶風「多利安」挾帶的強風豪雨摧殘40個小時，一些IG網紅發文為災民祈福，但卻附上她們造訪巴哈馬海灘時的泳裝辣照，跟風災完全無關，被網友群起砲轟是在藉此騙讚，毫無同理心。

IG用戶模特兒波利亞娜（Tatiele Polyana）將貼文座標資訊標記巴哈馬，寫道「風災消息令我心碎，幾周前才在那見到廣闊無邊的清澈海水、真正的天堂。我的天，看到影片中民眾的絕望，那麼多房屋、汽車和醫院等地都被該死的颶風摧毀，讓我們為#巴哈馬祈禱」。

只不過，波利亞娜附圖卻是穿著比基尼大秀火辣身材，處在晴朗無雲的天空，腳下是白色沙灘及清澈海水，跟目前巴哈馬災區慘況形成強烈對比。

除了波利亞娜之外，「摩登家庭」主演薇格拉（Sofia Vergara）日前在IG貼圖，用西文留下「等候多利安」，連粉絲都留言說看不下去。也有其他網紅用上「為巴哈馬祈福」或「颶風多利安」的標籤和文情並茂的貼文，附圖卻多是享受陽光沙灘。

網友批評這些網紅用辣照展示對巴哈馬的關心「非常古怪」，更像是藉著風災標籤「自我推銷」。其他網友則批評，「換個時間秀身材，貼張風災圖如何，也許有點關聯的照片？」「這些圖是怎麼替巴哈馬祈禱？（笑哭臉）」、「自我推銷滾」、「用悲劇在IG討讚跟趁機貼比基尼照。趕流行，夠可悲，麻木不仁」。

巴哈馬剛遭颶風「多利安」挾帶的強風豪雨摧殘40個小時後，模特兒波利亞娜等IG網紅...
巴哈馬剛遭颶風「多利安」挾帶的強風豪雨摧殘40個小時後，模特兒波利亞娜等IG網紅發文為災民集氣祈福，但附圖卻是她們身穿泳裝、身處碧海青天的巴哈馬，被網友痛批搞不清楚狀況。畫面翻攝：每日郵報
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巴哈馬剛遭颶風「多利安」摧殘，一些IG網紅發文為災民祈福，但附圖被網友批評牛頭不...
巴哈馬剛遭颶風「多利安」摧殘，一些IG網紅發文為災民祈福，但附圖被網友批評牛頭不對馬嘴。畫面翻攝：每日郵報
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巴哈馬剛遭颶風「多利安」摧殘，一些IG網紅發文為災民祈福，但附圖被網友批評牛頭不...
巴哈馬剛遭颶風「多利安」摧殘，一些IG網紅發文為災民祈福，但附圖被網友批評牛頭不對馬嘴。畫面翻攝：每日郵報
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網紅颶風
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