少年拜託PS大神修掉臉部胎記 成品收到竟是「原圖奉還」

2019-09-04 14:19 聯合新聞網 綜合報導



佛里曼收到少年希望將胎記修掉的委託，佛里曼將原圖返還，希望少年接納自己的不同。圖擷自 James Fridman 推特 分享 facebook

英國一名設計師佛里曼（James Fridman）經常在網路上接受網友委託，為網友的照片進行後製，是網路上有名的「PS大神」。上個月24日，佛里曼在個人推特上傳兩張照片，一名臉上有胎記的少年希望佛里曼能幫他將胎記修掉。佛里曼也po出了成品，只不過他是「原圖奉還」給這名少年，目的是希望少年能接受自己的容貌。

佛里曼在推特上po出自己與少年的通信，信中少年希望佛里曼能幫他將右眼上一片紅色胎記修掉，少年表示，這個胎記跟了他快20年，不知道佛里曼能不能將他的臉修成同一種顏色，或至少讓他看起來好看一點。

佛里曼接受少年的委託，只不過成品出來，佛里曼將原本的照片再次傳回給少年。佛里曼在信中寫道：「我們是人，所以我們有不同與不完美的地方，不要把那些讓我們顯得獨特的東西隱藏起來。」他希望少年能接受自己的獨特之處，還稱讚他的胎記看起來很酷。

這篇推文在網路上獲得近45000個喜歡，並有超過7500次轉推，許多網友也留言少年的胎記相當酷，甚至有人表示很羨慕他可以有個這麼特別的記號。這不是佛里曼第一次以原圖回應網友的要求，過去也曾有網友因下巴形狀不好看或是希望照片能看起來瘦一點而拜託佛里曼，但佛里曼都以相同方式回給網友，並希望大家能多接納自己一點。