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亂丟器材、帶狗登山…攀白朗峰亂象多 法國祭新規限人數

2019-09-04 13:32世界日報 編譯中心╱綜合3日電

阿爾卑斯山的最高峰「白朗峰」（Mont Blanc）日前傳出系列事件，有人在山上丟棄運動器材，還有人帶狗登山。法國阿爾卑斯山區沙木尼市長裴勒克斯今天敦促總統馬克宏，採取措施對付「瘋狂登山客」；法國當局為了防止登山客人數過多衍生安全風險，宣布除非有在山屋訂房過夜，否則禁止攀登白朗峰。

著名的白朗峰日前傳出系列事件，有人在山上丟棄運動器材，還有人帶狗登山。圖為示意圖...
著名的白朗峰日前傳出系列事件，有人在山上丟棄運動器材，還有人帶狗登山。圖為示意圖。(Getty Images)
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白朗峰每年吸引近2萬5000名登山客前往，但因人數過多導致隊伍間為搶位置大動肝火，以及嚴重的非法紮營情況。6月1日起，循標準路線攀升海拔4810公尺白朗峰，也就是眾所周知的「皇家之路」（Route Royale），必須先在登山口附近三座山屋之一訂房過夜。標準路線行程通常這樣安排。

白朗峰去年登山季15名登山客喪命，促使當局在考慮攀登人數過多和落石等風險下，7月開始對這條最受歡迎的登山路線設限。人數過多造成環境髒亂，甚至出現揚言對山屋管理員拳腳相向等問題，促使當局祭出這項新規定。

不過當地管理員藍柏表示，勸導活動最後證明「無效」。

沙木尼市長裴勒克斯表示，一名英國皇家突擊隊前成員8月31日扛著划船機登山，但他沒有力氣把器材帶下山，所以將它留在海拔4362公尺的避難小屋內。

裴勒克斯還說，上周末也有一名德國遊客無視巡邏警隊警告帶著狗登山，他保證會在嘗試登頂前把狗留在避難所。結果這名德國遊客在半夜帶著狗偷偷登上白朗峰峰頂。裴勒克斯在推特帳號發布的照片顯示，狗兒雖然活著回來，但爪子上都是血跡。

阿爾卑斯山法國德國
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