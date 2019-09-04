海水上升侵蝕國土 孟加拉、加州受害

2019-09-04 11:39 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



海水漲潮讓傳統謀生方式變得極度困難，孟加拉沿海鄉村必須適應求生存，只能選擇放棄務農或搬去都市謀生。另外，美國加州不只飽受野火乾旱所苦，連年的暴風潮汐都在侵蝕海岸。估計在21世紀末，孟加拉沿海會上升1.5公尺，加州海岸則會淹沒掉9英呎，全球暖化與海平面上升，正全面挑戰地球村沿岸居民的安居樂業。

孟加拉被海潮侵蝕

根據《BBC》報導，孟加拉居民本就為洪水所苦，用盡創造力跟彈性才能勉強求存，但受極端的環境變化衝擊，脆弱的孟加拉邊郊已經無力再承受。洪峰季節來時居民必須大舉遷移，定期造訪的洪災讓農業荒蕪，更換作物策略也對付不了海水，職業與產業選擇性大大受限。

預計在本世紀末，孟加拉沿海的水位會上升1.5公尺，原本十年一遇的大洪災，屆時會變成1年來15次之多，居民只能選擇另謀生計或直接搬遷。現在每年有10萬人因為海水上升搬家，印度的強勢經濟也成為移民吸引力，通常都是跑去當建築工人或務農。專家說中國方面推薦耐鹽水的水稻品種，但證明此法可行的憑據還不多，而且條件是濃度僅10%的海水。

加州也不能倖免

根據《政府科技》報導， 邁阿密持續在「溺水」、路易斯安那在萎縮，北卡羅萊納的海岸正無止盡地在消失；隨著氣候變遷，過去一百年來加州海平面淹沒了9英吋，到本世紀末可能會變成9英呎！每次潮汐跟颶風都在侵蝕海岸，地球暖化、海平面升高，這項溫水煮青蛙的緩慢災禍正對加州侵門踏戶。

而加州的巴爾博亞島則打算斥資180萬美元，築高牆把太平洋直接隔絕開來。

海平面上升帶來的災害，可能讓沿岸居民不再能安居樂業。（photo by Flickr） 分享 facebook

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