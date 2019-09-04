8歲童被小混混澆汽油瞬間變火把 母悲痛「他們是惡魔」

2019-09-04 09:52 聯合新聞網 綜合報導



基里洛遭惡霸縱火嚴重燒傷，他的母親自他受傷已來一直守在他的身旁。圖擷自 每日郵報 分享 facebook

烏克蘭昨日發生駭人聽聞的霸凌事件，八歲大的基里洛（Kyrylo Yatsun）在公寓附近的庭院玩耍，一群小混混靠近，將汽油澆在基里洛身上並點火引燃，造成基里洛全身35%灼傷，仍未脫離險境。

英國《每日郵報》報導，烏克蘭第四大城第聶伯羅（Dnipro）一名男童基里洛，在住家附近玩耍，一群比他年紀稍長的流氓靠近基里洛，將汽油淋在他的上衣並點火引燃，基里洛瞬間變成火把。一些路人趕緊上前幫他脫掉上衣，目擊者表示，基里洛當時痛苦的在地上尖叫，而加害者則大笑逃離現場。

路人將基里洛身上的火撲滅後，趕緊將他送往醫院急救。醫生進行手術將頭部、四肢及臀部受傷的皮膚切除。基里洛全身35%嚴重燒傷，即便基里洛保有意識，並能與人對話，但他的傷勢仍可能要了他的性命。

基里洛的母親接獲消息時正在準備午餐，她向當地媒體表示，當天有幾個孩子衝到她家，告知基里洛出事了，她跑出去一看發現孩子倒在地上嚴重燒傷。基里洛告訴她這群人毫無理由的燒他，「他們不是小孩，他們是惡魔。」

警方目前已確認嫌犯的身分並進行偵訊，發言人表示，嫌疑人並不打算讓受害者著火，是不小心造成這次的意外。若確認他們有罪，加害者就被安置在未成年懲戒所。而基里洛將住院兩個月，面對漫長的皮膚移植手術與復健。