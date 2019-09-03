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少年每天只吃薯條等加工食品 3年後失明

2019-09-03 10:37聯合新聞網 綜合報導

英國一位少年餐餐只吃薯片等加工食品，導致在3年內永久性失明。圖片來源／ingim...
英國一位少年餐餐只吃薯片等加工食品，導致在3年內永久性失明。圖片來源／ingimage
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英國一位19歲少年每天只吃一餐，餐餐都是薯片、薯條、油炸香腸等加工食品，而且10年內沒有吃過水果或蔬菜，導致他在14歲那年漸漸失去視力，直到3年後失明，醫生表示這位少年的身高體重都很正常，但因為缺乏營養素和維生素導致永久性失明，但她表示少年仍然沒有改變飲食習慣，只接受飲食失調治療和服用維生素補充劑。

根據英國《每日郵報》報導，這位少年來自英國布里斯托爾，「內科醫學年鑑」的案例報告中公開了他的病例，這位少年每天只吃薯片、薯條、油炸香腸等加工食品，雖然他偶爾會吃火腿三明治，但10年來他並未食用任何的水果或蔬菜，其間因為少年完全不接受其他的食物，他的家人只能幫他購買薯片，並在裡頭試圖加入蔬菜和水果。

但在少年14歲那年開始漸漸失去視力，他罹患一種名叫「營養性視神經病」的病症，這種疾病緩慢且無痛，因此不易察覺，這也造成少年在3年後失明，少年失明的原因是缺乏重要的營養素和維生素，因為他平時沒有攝取全食物和葉類蔬菜，導致缺乏維生素B，視神經失去將信息傳遞到大腦的能力，而同時缺乏營養素也對他眼睛後部的神經造成不可逆轉的傷害。

醫學年鑑作者德妮絲（Denize Atan）醫生表示這是她見過垃圾食品引起的最嚴重失明案例，她說「少年已經被登記失明了，雖然他維持了他的周邊視力，但他已經對視神經造成永久性損傷，而視神經不能自我修復。」她也透露這位少年仍未改變飲食習慣，但正在接受飲食失調治療和服用維生素補充劑。

德妮絲也補充肥胖和癌症患者通常是最有患病風險的人，但營養不良也會永久性地損害神經系統，尤其是視力部分，醫學年鑑也指出只吃垃圾食品會導致多種營養缺乏症，也會形成飲食失調症。

視力失明英國患者

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