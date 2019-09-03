科技業制定AI道德標準 微軟總裁稱有急迫性

2019-09-03 10:08 中央社 日內瓦2日綜合外電報導



瑞士全球數位峰會。歐新社 分享 facebook 全球首屈一指的科技公司代表今天齊聚一堂，開始研擬與數據和人工智慧（AI）有關的全球道德標準，微軟（Microsoft）總裁稱有「急迫性」。

法新社報導，約20多名全球與瑞士經濟體的高層代表以及科學家和學術界人士今天聚集日內瓦，參加首屆瑞士全球數位峰會（Swiss Global Digital Summit），尋求對引導科技發展的道德指南達成共識。

與會者包括瑞士信貸銀行（Credit Suisse）、瑞士銀行（UBS）與藝珂集團（Adecco）領導人，以及臉書（Facebook）、谷歌（Google）、華為（Huawei）和國際商業機器公司（IBM）高層代表，他們明年1月將在達佛斯舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum）再度會面。

屆時，他們將推動瑞士數位倡議（Swiss DigitalInitiative），提出具體計畫清單，可能將包括發展「透明標籤」或「標籤」等概念。

瑞士數位倡議將由前瑞士總統洛伊塔德（DorisLeuthard）率領，他告訴記者，在達佛斯舉行完簽署儀式後，「我們真的將實踐構想、落實具體計畫，因為只有實踐才能有真正的了解」。

微軟總裁史密斯（Brad Smith）重申「科技應由價值領導，而這些價值應轉化為原則，再藉由具體措施達成」的重要性。

他告訴記者：「我們是第一代能製造出讓機器具備決策能力的人，而以前做決定的都是人類。」

他強調「透明」與「扛起責任」的重要性，「以確保創造科技的人，包括我任職的這類公司，能對公眾有交代」。

他說：「我們必須帶著急迫感開始採取措施（制定道德標準）。」

主持會議的瑞士總統毛瑞爾（Ueli Maurer）強調，目前大眾對支持數位發展缺乏信任。

他向記者表示：「我們需要公開透明、信任與承諾。我認為今天是好的開始。」