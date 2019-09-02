印度登月更進一步 飛船軌道飛行器與登陸器分離

2019-09-02 22:59 中央社 新德里2日專電



正在月球上空軌道繞行的印度「月球飛船二號」正為7日登陸月球做準備，今天由印度太空研究組織進行遙測，成功讓登陸器與軌道飛行器分離，往登陸月球又向前邁進一步。 印度太空研究組織（ISRO）負責人展示登月飛行器模型。 美聯社資料照 分享 facebook

印度太空研究組織（ISRO）今天表示，「月球飛船二號」（Chandrayaan-2）軌道飛行器與「維克藍」（Vikram）登陸器的分離遙測從下午12時45分展開，在下午1時15分成功讓兩者分離。

ISRO聲明指出，軌道飛行器和登陸器的狀態都由任務控制中心控制，「月球飛船二號」和登陸器的所有系統都是正常運作的。「維克蘭」登陸器目前位於月球上空軌道上。

在今天的軌道飛行器與登陸器分離測試成功後，ISRO明天上午8時45分到9時45分將進行首次離軌任務測試，將把登陸器安置於軌道上，並從高軌道逐漸降低到低軌道，最後航向月球，準備登月。

登陸器預計攜帶著「普拉岡」（Pragyan）月球探測器（月球車），於7日凌晨1時55分左右展開登月任務，並預計在月球南極附近的地點著陸。「維克蘭」登陸器登月成功後將卸下「普拉岡」月球車，讓月球車展開對月球的探測與樣本蒐集。

這次登月，不但將讓印度成為美國、前蘇聯和中國之後全球第4個登月的國家，還可在月球南極探索人類從未探索的領域，尋找月球有水的更多證據，並在月球留下印度國旗和徽章。