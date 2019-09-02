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加大團隊研究：有這種基因 1天睡6小時就夠

2019-09-02 15:25世界日報 編譯組／美聯社舊金山電

舊金山加大團隊在2009年即已發現，有些人因為稱作DEC2的基因突變，每晚只需睡...
舊金山加大團隊在2009年即已發現，有些人因為稱作DEC2的基因突變，每晚只需睡6.25個小時即已足夠，沒有這個突變的人平均要睡8.06小時才覺得夠。圖／ingimage
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愛迪生每晚只睡三、四個小時，這是否出自遺傳？來自台灣的舊金山加大教授傅嫈惠所率的團隊已隔離出第二個「短睡眠基因」，證實了遺傳和睡眠長短的確有關聯。

舊金山加大團隊在2009年即已發現，有些人因為稱作DEC2的基因突變，每晚只需睡6.25個小時即已足夠，沒有這個突變的人平均要睡8.06小時才覺得夠。

而她率領團隊的最新研究則以連續三代睡眠都很短的家族為主，他們都沒有DEC2突變，但科學家隔離出另一個和睡眠很短相關的突變，稱作ADRB1。有這個基因的人儘管睡眠很少，對健康卻沒有任何負面影響。傅嫈惠說，這些人多半活力充沛，而且就算睡眠時間改變，他們依舊覺得精神抖擻。

傅嫈惠在報告中說：「如今大部分的人都長期睡眠不足，如果你需要八、九個小時才能睡飽，但實際上卻只能睡七個小時，那就是睡眠不足，長期下來會影響健康，較容易引起心血管疾病、癌症、代謝問題和免疫系統失調。」

傅嫈惠說：「許多人都說他們不需要睡太久，但他們並不是短眠者，只是憑意志睡得少。」

目前研究團隊並未打算要確定這種基因突變率有多高，但傅嫈惠說，團隊要用發現的結果更進一步了解如何協助睡眠障礙的人。她說：「我的目標是探究睡眠究竟如何調節，並設法讓睡眠更有效能。如果我們能協助大家睡得更好，人們就會更健康長壽。我們並不是要找出多少人有這種突變，而是要了解有這種突變的人身體如何運作。」

睡眠舊金山基因

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