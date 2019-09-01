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自閉兒成意見領袖 桑伯格引發爭議

2019-09-01 19:56台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

圖說：桑伯格為氣候變遷站出來，影響了全世界，但也招致了批評聲音。（photo b...
圖說：桑伯格為氣候變遷站出來，影響了全世界，但也招致了批評聲音。（photo by Wikimedia Commons）
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格蕾塔桑伯格、一位瑞典的16歲少女，從單一學生對氣候變遷的抗議，一觸即發引起全球運動風潮。但如今她卻面臨無情的批評，有人針對她的自閉症做文章，認為她只是大人意志的代行者。但也因為她不妥協的特質，吸引大批追隨者一同發聲，開創了自閉兒成為意見領袖的特例。

冷嘲熱諷指係傀儡

根據《BBC》報導，上週三她從橫跨大西洋的環境友善巡洋之旅回到紐約，英國退歐捐款商人阿龍班克斯在推特嘲諷她說：「八月怪胎遊艇事件。」引發眾怒。

桑伯格不是唯一身處火線的環保行動者，有4名少年氣候變遷行動者跟BBC投訴，他們遭到針對性霸凌，一個被人比喻為納粹主席，另一個遭到種族排擠。這些環保鬥士被政客嚴厲拷問、無情指責，為何青少年氣候變遷行動者要面對這麼多敵意恨意？

自從桑柏格2018年8月在瑞典議會外獨自守夜，媒體的關注跟批評就接踵而來。有批評宣稱少年氣候行動者是大人的傀儡，2月一位極右派荷蘭國會議員說學生們被有政治意圖的老師影響。一開始抗議學生留在學校，後來一位英國保守黨議員推文酸說，「他們不是罷課，是逃學。」

當桑伯格4月遊歷英國時，右翼媒體對青少年展開論戰，《扣殺》社論諷刺她，「眼中流露世界末日的恐懼。」在她7月於法國國會演講前，極右翼保守黨議員貶低她為「生態界的小賈斯汀、穿短褲的先知。」

自閉症與超能力

根據《科學美國》報導，格蕾塔桑伯格因多次向世界及聯合國領袖們發表演說，已經被提名為諾貝爾和平獎候選人，她的批評者則愈來愈依賴廣告攻擊試圖削弱她的影響力。桑伯格帶頭走出校園，影響了上百萬學童，為氣候變遷議題步出教室。

但有些支持川普政府的人想要酸她甚至黑她，指稱桑伯格有自閉症、只是被父母利用，並且把她比喻為「青少年版希特勒。」酸她單調的聲音、把她描繪成「千年怪胎」。

然而天空新聞的波爾特說：「桑伯格有非常罕見的特質，她對信念有絕對的確定性，毫不懷疑而且不容一絲妥協，這讓她的追隨者能釋放疑慮；本該被視做失能的人格特質，在她的個案來說卻是例外。」

跟典型的社會人格不同，她不能像石油總裁或政客那樣，忽略事實聳聳肩輕鬆說謊，那會發自內心地困擾她。桑伯格說，「自閉症不是禮物，但卻是超能力。」

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