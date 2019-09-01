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尋找外太空生命？ 新線索露曙光

2019-09-01 18:14台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

在哪裡可能找到外星生命體？美國太空總署要遠征木星衛星「歐羅巴」來解答。（phot...
在哪裡可能找到外星生命體？美國太空總署要遠征木星衛星「歐羅巴」來解答。（photo by JPL-NASA）
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太空究竟有沒有生物存在？地球科學家長年在尋找新線索。一般相信，近似海洋的環境最適合生命萌發。康乃爾天文學家看中半人馬座的「比鄰星」，從珊瑚礁發想出熒光生機辨識法。美國太空總署則瞄準木星衛星「歐羅巴」，斥資42.5億發射太空艇遠征。

珊瑚礁的生命力

根據《大西洋》報導，半人馬座的「比鄰星」距離地球4光年，肉眼難辨、唯南半球略可觀測；比起太陽既小又暗且冷，這樣的恆星經常爆射紫外線，不利於行星軌道的接近。有些科學家認為這類爆射會帶走大氣、蒸乾海洋，但有另一派科學家推測，如此劇烈的條件反而能促成生命崛起。康乃爾天文學家凱騰奈格跟歐馬力常這麼討論：比鄰星的B行星具備可棲息的環境。

淺水珊瑚礁能吸收紫外線，轉換並射出無害的可見光，這個「熒光」策略可能幫助生命在另一個星球演化。

天文學家搜索了銀河系幾千顆星，結果M矮星雀屏中選，儘管系外行星可能沒有大氣與海洋，但地殼內也可能儲存著水汽與二氧化碳，凱騰奈格說：「就算曾失去大氣層，也有機會再噴發回來。」若要成功觀測能判別生命跡象的遙遠「熒光」，得等待過幾年才會造好的新式天文望遠鏡。

關鍵在「海洋」

根據《富比士》報導，若專注探尋「可棲息地帶」，某些系外行星可能具備比地球更好的生存條件，能孕育更豐富活躍的生態。

研究工作瞄準系外行星的海洋，判識哪片海是最佳的生命容器，愈是洶湧的水域愈富有養分。生命在不同環境下的型態各異，只能確定生命在液態水的適溫下能夠存在。而在浩繁多達4000顆以上的目標系外行星中，宜鎖定那些有利於大範圍生物圈的星球，比較容易做天文判識。

根據《NBC》報導，關於木星的衛星「歐羅巴」是否有生命存在？針對這顆海洋星球的長年未解之謎，NASA美國太空總署做了進一步偵查。以42.5億美元打造的太空艇，2023年將從卡納維爾角發射，出發展開至少為期3年的任務。「歐羅巴」1610年被伽利略觀測到，直徑1940英哩、體積約月球的90%，星體表面的脆冰層飽含氯化納，極可能有海洋跟生命存在。

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