完成補給 美國海研船莎莉萊德號2日啟航

2019-09-01 18:15 中央社 台北1日電



停泊基隆港的美國新型海研船莎莉萊德號（Sally Ride），完成新型氣象雷達SEA-POL裝設與水、油等資源補給，將於明天啟程前往帛琉海域進行研究。完成任務後返航，預計9月底再次停泊基隆港。

台灣大學海洋研究所副教授楊穎堅受訪時說明，這次莎莉萊德號停靠基隆港，主要是進行資源補給與船隻儀器的更換，以便進行下一航次的任務。楊穎堅表示，莎莉萊德號接下來將赴帛琉海域進行海上的大氣變化研究。

這次莎莉萊德號在基隆港更換的儀器為2017年啟用的海基型雙偏極化氣象雷達（SEA-POL），可以測得半徑100公里的海面與大氣變化，作為研究資料。楊穎堅指出，SEA-POL啟用至今雖然僅短短兩年，但已經來到台灣兩次。

SEA-POL體積龐大，因此分裝於3個貨櫃之中，從美國運往台灣，並在基隆港就地組裝，接著與船體結合。

參與此次研究任務的奧勒岡州立大學海洋物理學系教授詹姆斯（James Moum）告訴中央社記者，海洋環境的變動與氣候變化息息相關，因此盼透過海洋學與大氣學的結合，為這些研究找到未來的發展方向。

除了SEA-POL之外，這次莎莉萊德號上還搭載了多種不同的探測儀，包含海流速度、水溫、海水濃度，此外還有聲納、水下定位系統等。

一位船上的研究人員則告訴中央社記者，台灣的地理位置不錯，對於進行西太平洋、菲律賓海域以至於南海的研究船，在停靠補給、人員儀器更替，非常的重要。他進一步說明，台灣擁有觀察颱風與洋流的條件、在相關的大氣與海洋科學研究領域也有許多顯著的成果，對於做相關研究而言也是一個非常好的地方。

有趣的是，雖然莎莉萊德號是首度停靠台灣，但是船上不少的科研人員已經不只一次造訪台灣，甚至有些人可以侃侃而談台灣的美食、景點。

其中一位科研人員身穿寫有「台灣東北海域探測」字樣的衣服，他告訴中央社記者，這是之前來台參與任務時收到的。他指出，因為工作緣故，至少已經來台灣超過10次。

楊穎堅去年曾帶領台大管理的海研船「海研1號」，與美方海研船共同執行相關任務，當時也有派遣學生與技術人員到美方的海研船上學習。楊穎堅指出，接下來莎莉萊德號執行的研究計畫也會持續以這樣的合作模式，強化台美之間的科學合作。

莎莉萊德號完成補給與儀器安裝工作後，將於明天駛離基隆港，赴帛琉進行研究。任務結束後，預計在9月27日時再度返回基隆港進行補給。