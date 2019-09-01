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垂直農法新發展 手機APP助耕作

2019-09-01 16:53台灣醒報 記者陳俊良╱台北報導

垂直農法景觀。(photo from Flickr)
垂直農法景觀。(photo from Flickr)
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科技翻轉農業，不只在農村裡，也在城市當中。垂直農法從概念出現至今，已有上百年的歷史，但隨著科技的發展，出現新的運作模式。透過手機APP輸入指令，彈指之間即可輕易管理這片「人工伊甸園」的光照、溫度、濕度和通風。管理模式的突破，也引起業界的關注。

垂直農法商機受矚目

根據《經濟學人》報導，一座位於蘇格蘭的垂直農法農場，佔地僅40平方公尺，每座塔台有9公尺高，由多層集裝箱所組成，種植草莓、甘藍、萵苣和香菜等農作物，沐浴在藍色和紅紫色等照明中。由於每座塔台堆疊了多層集裝箱，因此實際耕種面積達到350平方公尺。

日本的軟銀集團、谷歌前執行長艾力克•史密特和亞馬遜創辦人傑佛瑞•貝佐斯，先後曾投入兩億美元到洛杉磯一家垂直農法公司；英國的歐卡多線上超市挹注2千1百萬美元在自身的自動化物流倉庫。垂直農法的商機受到矚目，「植物工廠」的概念伴隨著科技發展而出現，演算法運用在栽種過程中。

適合種植高價值農作

相較於溫室，垂直農法較為精巧，且通常位於城市中；然而，溫室的光和熱來自太陽，垂直農法的缺點之一是其LED光照耗費許多電力，生產成本也相對提高，因此往往適合用來種植相對高價值的農作物，例如香料和沙拉葉。儘管如此，透過調整光譜配合植物成長時期，可以獲得較佳的效率和成果；另一方面，廠商也試圖開發低耗能燈管。

根據《有趣工程網》彙整，垂直農法的創新型態包括：水根栽培、氣根培養、魚菜共生、空中農場、食物大廈、模組農場、立方農業系統等；其中「水耕栽培」和「魚菜共生」實際上也已成為近年熱門的議題與實踐，為農、糧與環境的整合開啟新的可能。垂直農法也許無法餵飽世界人口，但是可以提供新鮮的農作物給更多都會人群。

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