利樂包推手 瑞典億萬富豪勞辛93歲辭世

2019-09-01 18:13 世界日報 編譯中心／綜合31日電



使全球食品包裝出現革命性轉變的利樂包裝公司（Tetra Pak）前負責人、瑞典億萬富豪漢斯勞辛（Hans Rausing），8月29日過世，享壽93歲。 路透社 分享 facebook 使全球食品包裝出現革命性轉變的利樂包裝公司（Tetra Pak）前負責人、瑞典億萬富豪漢斯勞辛（Hans Rausing），8月29日過世，享壽93歲。BBC說，勞辛使利樂公司成為全球知名企業。英國衛報說，如今，具有專利的利樂包每年在全球各地賣出1370億個。

勞辛的三個孩子發表共同聲明說：「我們的父親不同凡響，在他長久且傑出的創業家與實業家生涯中，達到這麼多成就，後來又成為慈善家，支持這麼多慈善機構與基金會。我們非常引以為榮，不過最重要的是，他是重視家庭的慈父，我們會珍惜這些美好的回憶。」

勞辛的父親魯本（Ruben Rausing）1944年在瑞典創辦利樂包裝公司，是食品包裝的早期開路先鋒。他們設法跳脫了麵粉和糖等食品的大宗批發包裝模式，轉向研發零售包裝。魯本製作出第一個四面體（tetrahedron）硬紙盒包裝，由四個三角形側面組成，又稱為三角錐包裝。利樂團公司的名稱即源自英文中的四面體一字。這家公司後來又發明立方體硬紙盒包裝，最常見的是用來裝牛奶，在食品包裝的塑膠革命來臨前，取代了玻璃瓶裝牛奶。

不過，這家公司的財富是在1960年代晚期、由魯本的兩位兒子漢斯和蓋德（Gad Rausing）領導下，才迅速成長，公司規模由最初7名員工擴增至3萬6000人，並在全球各地都有業務。

漢斯勞辛在1993年退休，卸下總裁職位，1995年把名下公司股份賣給蓋德為止。

勞辛不論在母國瑞典或後來移居的英國，都以致力於慈善著稱。富比世雜誌估計，勞辛家族的財富為120億美元，是英國最富有家族之一。

利樂包最初是四面體，也就是由四個三角形面組成的多面體。不過，利樂公司發明立方體硬紙盒和掌握無菌技術之後，才使利樂包在愈來愈多市場取代笨重易碎的玻璃瓶。

1980年代，勞辛兄弟移居英國，以避開瑞典的重稅，勞辛很快成為英國首富。

勞辛1995年離開家族企業後，展開慈善工作。勞辛家族說，整個家族總共捐了10億英鎊（約12億3660萬美元），資助醫藥、人權、文化和環境方面的創新研究工作。2006年，勞辛因為對慈善事業貢獻卓著，獲得英國爵級司令勳章。