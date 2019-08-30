陳良基訪荷 見證台荷簽署科技合作備忘錄

2019-08-30 21:22 中央社 布魯塞爾30日專電



科技部長陳良基。本報系資料照片 分享 facebook 科技部長陳良基今天在荷蘭見證簽署台荷科技合作備忘錄，雙方同意未來將推動年度高層定期互訪等，開創科學技術合作新局。

陳良基率領的訪歐團近日陸續與各國簽署協定，繼28日以科技部名義分別與比利時法語區科學研究基金會、比利時荷語區科學研究基金會重新簽署科學合作協定後，今天另與荷蘭官方簽署合作備忘錄。

駐歐盟兼駐比利時代表處科技組今天表示，陳良基與荷蘭經濟暨氣候部副總司長史衛斯（Michiel Sweers）共同見證下，由中華民國駐荷蘭代表陳欣新與荷蘭創新科技處科技主管艾珞珂（Anouk Van Der Steen）在海牙簽署台荷科技合作備忘錄。

陳良基表示，台荷科研合作備忘錄簽署完成象徵雙方科研合作的新起點，未來如何結合台荷國際科研網絡創新能量，深化合作關係，以因應創新科技發展所帶來挑戰與競爭，將是雙邊合作共同目標與價值。

台荷科技合作備忘錄（MOU of S&T Cooperation）包括推動雙邊年度高層定期互訪、舉辦科研與創新專家合作會議、強化人文社會領域研究合作以及國際科研人才流通，鼓勵更多台灣研究人員參與國際科研網絡，強化台荷雙邊科研合作鏈結。