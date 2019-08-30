他喝醉討錢遭拒 將母親砍頭挖大腦試圖炸來吃

2019-08-30 15:17 聯合新聞網 綜合報導



印度這名男子因討錢買酒遭拒，將母親砍死並將大腦拿出來炸，打算吃掉母親大腦。圖擷自 India Today 分享 facebook

印度近期發生一起恐怖弒母事件，一名男子有酒精成癮的現象，他在當天喝醉後向母親要錢買酒，但母親因為厭倦兒子每天喝酒而拒絕給他錢，於是這名男子憤怒之下拿起利器砍死母親，並撬開她的頭骨把大腦取出，之後便放進鍋裡炸，當他要吃下去的那刻，男子弟媳剛好回家目睹這幕並報警，隨後男子也遭警方逮捕。

根據「India Today」報導，這起案件位在印度賴加爾的波塔達村（Botalda），這名32歲男子伊拉翁（Sitaram Iraon）與自己50歲的母親同住，且伊拉翁有酒精成癮的症狀，長期跟母親討錢買酒喝，27日他喝醉向母親討錢打算繼續買酒來喝，但母親因為厭倦兒子整天酗酒，拒絕再借給他更多錢，於是伊拉翁一氣之下拿起家中利器往母親頭部砍去，並撬開她的頭骨將大腦取出，試圖在平底鍋油炸，當伊拉翁炸好準備吃下大腦時，他的弟媳剛好回家目睹一切，伊拉翁看到她後並逃出家門。

伊拉翁的弟媳見狀立刻報警並通知婆婆的死訊給老公，之後警方開始對伊拉翁展開追捕，並找到了他，而當時他還穿著血跡斑斑的衣服，伊拉翁的弟弟表示他曾說服哥哥停止酗酒，但哥哥總會跟他起衝突，在不斷發生口角的情況下，只好搬出家裡，並讓哥哥和母親居住。

而警方也表示伊拉翁在審訊後坦承了自己的罪行，但精神仍處於不穩定的狀態，目前也依據印度刑法的罪行對他提起訴訟。