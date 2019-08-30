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英國最年輕13歲爸爸發現遭戴綠帽 十年後慘況曝光

2019-08-30 13:15聯合新聞網 綜合報導

帕頓13歲時被媒體封為「全英國最年輕的爸爸」，但之後卻發現寶寶是朋友跟女友的骨肉...
帕頓13歲時被媒體封為「全英國最年輕的爸爸」，但之後卻發現寶寶是朋友跟女友的骨肉。。圖擷自The Sun
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2009年一位13歲男孩宣布自己將成為父親，他的15歲女友懷了他的小孩，而這名男孩也在當時被媒體封為「全英國最年輕的爸爸」，但寶寶出生不久後他卻發現小孩不是親生的，而是自己好友與女友所生，讓他罹患抑鬱症，近日有媒體揭露他現在的狀況，他因為喝酒鬧事被控刑事毀壞罪，差點要去坐牢。

根據英國《太陽報》報導，這位男孩名叫帕頓(Alfie Patten)，現在他已經是23歲的青年，十年前他讓自己15歲女友史蒂特蔓(Chantelle Steadman)懷孕，因此被媒體封為「全英國最年輕的爸爸」，但在寶寶出生6週後DNA結果出爐，他發現這個小孩並不是他親生的，而是自己好友巴克(Tyler Barker)的骨肉，讓他相當崩潰，甚至罹患抑鬱症。

除此之外，帕頓對「最年輕爸爸」這個名號感到困擾，他在18歲時曾向太陽報透露，這個名號讓他生活陷入困境，他沒辦法擺脫它，帕頓說「每次去酒吧都會有人來找我，我也會收到數以千計的臉書訊息，人們對我很感興趣，這很瘋狂。」，另外他也說「我會警告任何只有12或13歲的小伙子不要犯同樣的錯誤，它毀了我的生活。」

如今十年過去，帕頓的近況又再次被媒體揭露，報導指出他變成一個酗酒又無業的青年，他在6月時因為盜竊和藏有仿製槍支而被判處2年緩刑，之後又因酒後大罵、毀損他人汽車而鬧上法庭，28日他遭法院以刑事毀壞罪裁定1個月又1週緩刑。對此，帕頓的辯護律師表示「帕頓試圖解決他嚴重的酒精問題，而他的家庭醫生正在尋求醫療和心理的治療方法幫助他，以減少他的飲酒量」

帕頓因發現孩子不是自己的而罹患抑鬱症，如今無業又酗酒，甚至差點坐牢。圖擷自The...
帕頓因發現孩子不是自己的而罹患抑鬱症，如今無業又酗酒，甚至差點坐牢。圖擷自The Sun
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英國青年懷孕DNA
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