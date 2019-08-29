支持冥王星重回九大行星 NASA署長：它是行星

2019-08-29 21:14 中央社 紐約28日綜合外電報導



如果你仍在悼念先前被稱為太陽系第九行星的小冰球冥王星（Pluto），你並非孤單一人，美國國家航空暨太空總署（NASA）署長布萊登斯坦也想念它，堅稱冥王星就是一顆行星。

美國有線電視新聞網（CNN）網站報導，布萊登斯坦（Jim Bridenstine）在科羅拉多州（Colorado）一場機器人競賽宣稱：「在我看來，冥王星是一顆行星。」他隨後在推特（Twitter）分享：「我堅持這個看法。我就是這麼學的，我對它無二心。」

布萊登斯坦沒有科學背景，加入NASA前，曾在國會和美國海軍服務，他在一個特別痛苦的時刻－冥王星遭降級週年紀念日發表這番言論。

國際天文學聯合會（International AstronomicalUnion）成員投票重新定義什麼天體是「行星」後，2006年把冥王星從太陽系行星降級為「矮行星」。

冥王星1930年被發現，當時研究人員對太陽系其他天體和這顆最小行星的大小，瞭解少之又少。

國際天文學聯合會表示，但1992年，研究人員發現超過1000顆天體在海王星（Neptune）軌道外運行，這些天體的條件和冥王星不相上下，且它們的體積經常大於冥王星。因此，國際天文學聯合會成員開始限縮天體被歸類為行星的標準，事實變得非常清楚，他們將會排除備受喜愛的冥王星。