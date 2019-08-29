女兒任性丟掉新鉛筆盒 媽拿「塑膠袋」教感恩讓網友讚爆

2019-08-29 19:44 聯合新聞網 綜合報導



美國一名女孩將媽媽送的鉛筆盒丟進垃圾桶，最後想拿回卻為時已晚。圖擷自臉書Haley Hassell 分享 facebook

許多小孩只要一任性，就會亂發脾氣，認為父母的付出是「應該的」。美國佛羅里達州（Florida）一名單親媽媽，因為6歲女兒即將開學，便買了一個鉛筆盒當作禮物，豈料女兒表示「班上每個人都有」，憤怒地將鉛筆盒丟進垃圾桶，此舉讓單親媽暴怒，隨後想了一個方法糾正女兒的錯誤觀念，並將此事PO上網，讓不少網友讚爆。

根據外媒報導，一名美國單親媽媽海莉哈塞（Haley Hassel），聽到6歲女兒普瑞斯蕾（Presleigh）很想要LOL圖案的鉛筆盒，因此在開學前，想送給即將上一年級的女兒當作禮物。為此海莉跑了三家店，終於找到一個粉紅色系的鉛筆盒，上面還有男孩跟女孩的卡通圖案，看起來相當可愛。豈料女兒收到禮物後不領情，生氣地將鉛筆盒丟進垃圾桶，還甩開大門咆哮「這好蠢！我每個同學都有了，我不想要它啦！」

普瑞斯蕾的舉動讓海莉當場暴怒，「我一直教導女兒要懂得感激，讓她知道自己有多幸運...顯然她需要被教訓一下」，海莉選擇忍住怒火，認為這是教育女兒的好機會。隨後她拿出一個塑膠夾鏈袋，並在外層潦草地寫上「普瑞斯蕾的鉛筆盒」，並送給女兒。

普瑞斯蕾拿到塑膠袋時嚇呆，她暴哭想拿回鉛筆盒，可惜來不及了，海莉說女兒已經沒資格擁有鉛筆盒，接著解釋「妳去把垃圾桶的鉛筆盒撿回來，我會送給懂得珍惜它的小孩。」最終海莉將鉛筆盒轉送給猶他州一個需幫助的5歲女孩。

海莉也強調，或許她有點反應過度，但她仍希望教育女兒，不要把幸運當作理所當然。貼文一出，獲得13萬網友按讚，不少網友認為海莉教育小孩的方式很有智慧，「不能讓孩子認為，父母的付出都是應該的」、「這是很好的教育方式，保持下去」、「世界上需要更多像你一樣優秀的母親。」