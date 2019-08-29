親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

週刊王爆郭台銘傳拿錢叫韓不選 郭辦嚴正駁斥

2歹徒持槍洗劫高雄豪宅 捆綁女屋主逃逸無蹤

最後的驚喜！孫女帶婚紗拍合照 102歲祖母圓願後離世

2019-08-29 18:06香港01 記者陳展希／報導

準新娘Tara Foley從德州飛到祖母所在的佛羅里達州，並安排了攝影師，幫她拍...
準新娘Tara Foley從德州飛到祖母所在的佛羅里達州，並安排了攝影師，幫她拍下了一系列和祖母的合照。圖／取自Tara Foley臉書
分享

婚禮是人生其中一個最重要的時刻，當然希望所有家人能見證這一刻。美國一名準新娘，因為祖母已102歲，無法坐飛機遠行，參加孫女的婚禮，準新娘於是準備了一次驚喜之旅，從德州飛到其祖母在佛羅里達州的護老院，並安排了攝影師捕捉珍貴時刻。拍攝後27日，祖母安詳去世了。

準新娘Tara Foley一直和102歲的祖母Stasia感情很好，甚至在2018年尾時還特別製作一條影片，拍攝奶奶的日常生活，今年一月Tara得知祖母正接受臨終關懷，祖母一直夢想參加她的婚禮，但因身體不適合搭飛機遠行，只能放棄參加。

Tara因此計畫一個驚喜，她瞞着所有家人，帶着婚紗，從德州飛到祖母所在的佛羅里達州，並安排了攝影師，幫她拍下了一系列和祖母的合照，照片中也能感受到兩人的親情，十分溫馨。Tara也表示，「祖母的笑容永遠刻劃在我的腦海裹，她對我的愛也會永存心中。」她指彼此都知道「這是我們最後一次見到對方，她用雙手抓住我的臉頰，直視着我說『我非常愛你』」。

拍完這組照片27天後，奶奶就安詳辭世。祖母去世後，Tara如期舉辦婚禮，婚禮當天早上，Tara才拿出自己穿着婚紗與祖母的合照，讓家人們當場淚崩。後來Tara將照片分享到facebook，獲逾170萬個讚好，不少網民大為感動，「如此美麗」、「對你們兩個人來說真是個美好時光」、「多麼美好的回憶」、「我哭了」。

祖母其實一直夢想參加她的婚禮，但因身體不適合搭飛機遠行，只能放棄參加。圖／取自T...
祖母其實一直夢想參加她的婚禮，但因身體不適合搭飛機遠行，只能放棄參加。圖／取自Tara Foley臉書
分享

婚禮當天早上，Tara才拿出自己穿著婚紗與祖母的合照，讓家人們當場淚崩。圖／取自...
婚禮當天早上，Tara才拿出自己穿著婚紗與祖母的合照，讓家人們當場淚崩。圖／取自Tara Foley臉書
分享

延伸閱讀：

【慎入】乖孫幫手擠千年粉刺　嬤嬤不怕痛卻嫌臭：比狗屎還臭

婚禮空櫈放離世祖母照片　祖父相片前獨坐吃飯　孤獨身影令人心酸

文章授權轉載自《香港01》

婚禮婚紗攝影

相關新聞

美主播嘲喬治王子愛芭蕾課 300男舞者應援「男孩也跳舞」

2019-08-29 16:52

專機度假後拚救形象？ 哈利梅根午餐只花18美元

2019-08-29 16:50

珍珠太硬了！日本超商開賣黑糖珍奶 客訴太多上市1天便停售

2019-08-29 14:30

影／狂！法國堡主擁110架戰機 宛如一座空軍基地

2019-08-29 13:02

藥物被生髮水污染 西班牙16兒童臉上手腳都是毛

2019-08-29 10:46

地表最快女車手 創紀錄過程驚傳車禍身亡

2019-08-29 10:24

繞半個地球…亞馬遜雨林大火 為何元凶竟是中美貿戰

2019-08-29 10:00

日本「京阿尼」慘劇40天後：死者名單大公開惹議

2019-08-29 08:30

亞馬遜雨林野火燒不盡 復原可能耗時幾百年

2019-08-29 08:29

祕魯大型孩童獻祭遺址 出土227具遺骸

2019-08-28 22:25

專機度假後修補形象？哈利梅根午餐台幣600有找

2019-08-28 19:52

印尼遷都後續影響 學者：恐有軍備競賽

2019-08-28 19:47

巨大小行星將掠過地球 NASA：不具威脅

2019-08-28 19:34

竊取老東家自駕車機密 谷歌前工程師被起訴

2019-08-28 19:20

雙宋驚爆離婚！中國網友不意外？過去「神準預測」嚇傻眾人

2019-06-27 13:09

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

川普：遭中國海削的人 好意思提供貿易戰建議？

2019-08-28 20:24

影／狂！法國堡主擁110架戰機 宛如一座空軍基地

2019-08-29 13:02

為何大陸消費者塞爆Costco 卻不在亞馬遜和特易購消費

2019-08-28 23:07

港人外逃置產為何首選台灣、大馬 捨棄新加坡？

2019-08-28 20:45

美方確認：對3,000億美元陸製商品關稅 由10%提高至15%

2019-08-29 01:19

繞半個地球…亞馬遜雨林大火 為何元凶竟是中美貿戰

2019-08-29 10:00

自閉症兒童開學緊張落淚 同學「一手牽起」進校門

2019-08-29 12:59

美股開盤一度跌逾百點 投資人消化美債殖利率反轉訊號

2019-08-28 22:15

混血正妹有「魅惑雙眼」如真人蘿莉 網友嘆：奇蹟的13歲

2019-08-28 20:26

美中貿易戰若有轉機不會在9月 而是11月

2019-08-28 19:10

影／快逃！義火山爆發現場 黑灰直撲小船如災難片

2019-08-29 15:48

地表最快女車手 創紀錄過程驚傳車禍身亡

2019-08-29 10:24

專機度假後修補形象？哈利梅根午餐台幣600有找

2019-08-28 19:52

印尼遷都後續影響 學者：恐有軍備競賽

2019-08-28 19:47

美股股利殖利率超越30年公債 十年來首見

2019-08-28 20:18

美債殖利率倒掛加劇

2019-08-28 23:35

MiLB／小聯盟投手慘遭滅門 小舅涉案逃跑被捕

2019-08-29 10:38

暫停國會要求獲女王批准！川普讚強生「偉大」暗酸柯賓

2019-08-28 23:04

希望男友送狗陪伴她 正妹清潔員天天背愛犬掃街照片瘋傳

2019-08-29 15:43

祕魯大型孩童獻祭遺址 出土227具遺骸

2019-08-28 22:25

朴槿惠涉貪案發回更審 三星少主李在鎔回牢可能性增

2019-08-29 14:26

強生拚硬脫歐 英女王准暫停國會

2019-08-29 00:07

三星太子李在鎔、南韓前總統朴槿惠 下午1時迎命運宣判

2019-08-29 09:05

美國防官員證實 北京拒美艦訪問青島

2019-08-29 04:59

珍珠太硬了！日本超商開賣黑糖珍奶 客訴太多上市1天便停售

2019-08-29 14:30

巨大小行星將掠過地球 NASA：不具威脅

2019-08-28 19:34

美股由黑翻紅 金融、能源股領漲 道瓊勁升258點

2019-08-29 07:05

藥物被生髮水污染 西班牙16兒童臉上手腳都是毛

2019-08-29 10:46

英國首相延長國會休會 逾100萬人連署要求取消

2019-08-29 08:25

她受畏光困擾 手術將眼球注射墨水當「太陽眼鏡」

2019-08-29 10:57

搶進素肉市場！美國肯德基試賣「素食炸雞」 民眾瘋搶

2019-08-28 21:56

菲律賓男子喝醉「夢到砍椰樹」 拿電鋸將侄子砍頭

2019-08-29 12:04

美企撤走？路透：Apple依賴大陸程度不減反大增

2019-08-29 13:44

美財長米努勤稱美中將舉行貿易會談 未說明何時

2019-08-29 08:28

日本正式落實對韓限貿 青瓦台：深表遺憾

2019-08-28 19:42

墨西哥酒吧疑遭攻擊 大火已釀25死11重傷

2019-08-28 22:54

微軟將推雙螢幕折疊筆電

2019-08-29 01:39

亞馬遜雨林野火燒不盡 復原可能耗時幾百年

2019-08-29 08:29

英脫倒數 國會關門一個月

2019-08-29 01:37

美企出貨華為 卡關

2019-08-29 01:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top