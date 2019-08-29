美主播嘲喬治王子愛芭蕾課 300男舞者應援「男孩也跳舞」

2019-08-29 16:52 世界日報 編譯中心／綜合28日電



喬治王子愛芭蕾課被譏笑 男舞者快閃應援 美聯社 分享 facebook 英國喬治王子的課表最近成為話題，美國廣播公司（ABC）早安美國（Good Morning America）主持人史賓塞（Lara Spencer）在節目中出言譏笑喬治王子學習芭蕾舞，引起爭議。近日超過300名男性舞者齊聚於《早安美國》攝影棚外大跳芭蕾，抗議史賓塞的歧視發言。

中央社報導，史賓塞的失言意外引發「男孩也跳舞」（#BoysDanceToo）熱潮。許多網友批評史賓塞嘲笑喬治王子愛上芭蕾課。

「每日快報」報導，有網友說：「我們看到的是一名成年女子，嘲笑並羞辱6歲的喬治王子喜歡上芭蕾課，真卑劣。」

史賓塞於24日公開致歉，並在26日的節目中表示，希望這起失言風波能從負面事件轉而發展出教育意義。她在節目中訪問3名男舞者，談論他們在擔任舞者時遭遇的偏見。

27日舞蹈界發起活動，超過300名男性舞者齊聚在《早安美國》攝影棚外大跳芭蕾，，對「男孩也跳舞」（#BoysDanceToo）表達支持。包括參與電影版《貓》、音樂劇《一個美國人在巴黎》的芭蕾舞者Robbie Fairchild、加拿大舞者黃景偉（Alex Wong）等知名舞者都現身。舞者們大跳芭蕾以示對喬治王子的支持，也希望藉此扭轉芭蕾舞的性別刻板印象。

加拿大舞者黃景偉（Alex Wong）在Instagram張貼現場影片，標註「男孩也跳舞」#boysdancetoo，表示相當驕傲也感動於舞蹈界對這場活動的支持。

黃景偉分享自身經驗，表示他小時候差點學不成跳舞，因為他一直認為「跳舞是女孩做的事」，父母花了2年才說服他。他希望下一代學舞男孩不要再遭遇他那一代許多人所面臨的霸凌。

威廉王子曾經大方討論兒子對於跳舞的喜愛，他在接受英國廣播公司（BBC）訪問時說：「喬治也在上舞蹈課，他愛跳舞。我的母親也會跳舞，熱愛跳舞。你要做你熱愛的事情，這才是重點，不要讓其他人告訴你該做什麼，堅持做自己。」