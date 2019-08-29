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專機度假後拚救形象？ 哈利梅根午餐只花18美元

2019-08-29 16:50世界日報 編譯張佑生╱綜合28日電

專機度假後修補形象？哈利梅根午餐只花15英鎊 路透社
專機度假後修補形象？哈利梅根午餐只花15英鎊 路透社
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鼓吹節能減碳，自己卻在11天內四度搭乘私人專機度假的英國哈利王子，正積極修補形象。英國太陽報28日報導，哈利與妻子梅根以及3個月大的寶貝兒子Archie，25日被目擊在Berkshire的Winkfield的The Rose & Crown小酒館共進午餐，總共點了15英鎊(約18美元)，十分平民。

英國專機減碳

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