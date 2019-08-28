親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
G7峰會聚焦
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

危險！樓下鄰居裝潢入住後 他家「地板發熱到30度」

泰國擬自主研發衛星 盼借重台灣技術和經驗

2019-08-28 22:12中央社 曼谷28日專電

泰國太空局希望借重台灣自主研發衛星的技術和經驗，在4年後也能發射泰國自主研發的衛星。泰方也希望在太空技術領域方面加強台泰廠商和人員之間的交流。

泰國地理信息和太空技術發展局（簡稱泰國太空局，Geo-Informatics and Space Technology Development Agency, GISTDA）在8月27到29日舉辦泰國太空週系列活動，增強泰國全球定位（GNSS）產業在東南亞國家協會（ASEAN）的發展性，並提供泰國及東協民眾與廠商有關太空與地理空間技術相關資訊。

泰國太空局和台灣國家實驗研究院國家太空中心已有多年合作關係，趁這次太空週期間，太空中心昨天舉辦台灣衛星遙測資料的「台灣數據立方研討會（Workshop of Taiwan Data Cube, TWDC）」，展示台灣致力發展數據立方的成果，也介紹台灣衛星計畫的成功經驗。

國研院駐泰國代表楊善國今天受訪指出，台灣在2004年發射的福衛二號，使用的是空中巴士協助製造的衛星，泰國在2008年發射了同一型也是由空中巴士製造的衛星，由於台灣和泰國使用了同樣的衛星平台，台灣早泰國4年發射，因此泰國在後續的衛星維護上，就會諮詢台灣的意見。

楊善國說，泰國也想自主研發衛星，台灣在2017年發射由台灣自主研發的福衛五號後，就有更多經驗可以分享給泰國。

泰國太空局副主任丹隆力（Damrongrit Niammuad）受訪指出，泰國和台灣在太空科技的合作可以分為三個面向，第一個是借重台灣在衛星發展的經驗，向台灣諮詢相關技術，泰國希望可以在4年後發射自主研發的衛星。

丹隆力表示，第二部分是台泰相關廠商間的技術交流；第三部分是人員交流，他希望未來可以加強台泰間在太空相關領域的人員交換訓練計畫。

泰國太空空中巴士

相關新聞

印尼遷都後續影響 學者：恐有軍備競賽

2019-08-28 19:47

祕魯大型孩童獻祭遺址 出土227具遺骸

2019-08-28 22:25

巨大小行星將掠過地球 NASA：不具威脅

2019-08-28 19:34

竊取老東家自駕車機密 谷歌前工程師被起訴

2019-08-28 19:20

經濟艙飛長途好難睡 她分享一招讓全家人安穩睡到目的地

2019-08-28 15:57

4歲女童坐機車兜風 風箏飛來割斷脖子身亡

2019-08-28 15:14

昆蟲製成寵物飼料 既環保又營養

2019-08-28 14:48

帶槍投靠Uber Google前主管挨告

2019-08-28 14:34

麥可冥誕 鐵粉在世界日報刊登慶生廣告

2019-08-28 14:15

北九州極端超大豪雨！長崎佐賀福岡88萬人急令撤離

2019-08-28 12:14

日本九州豪雨成災 籲73萬人撤離已知一死

2019-08-28 12:10

威尼斯影展揭幕 希臘名導科斯塔加夫拉斯獲導演榮譽獎

2019-08-28 10:59

大肚男超神「每日4分鐘」 不節食五個月練出六塊肌

2019-08-28 10:49

國際大城爆出走潮 「未來只剩富豪與奴僕」 台北已現端倪…

2019-08-28 10:00

日本癡漢小心！「防狼印章」一照燈即現形

2019-08-28 09:58

全球10％物種遭強烈威脅！亞馬遜雨林大火對動物傷害究竟有多大？

2019-08-28 09:26

女友回國準備婚禮卻天人永隔 他跪靈堂哭唱「童話」

2019-08-27 20:43

比亞馬遜嚴重？中非「萬起野火」肆虐森林

2019-08-27 20:30

雙宋驚爆離婚！中國網友不意外？過去「神準預測」嚇傻眾人

2019-06-27 13:09

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

大肚男超神「每日4分鐘」 不節食五個月練出六塊肌

2019-08-28 10:49

國際大城爆出走潮 「未來只剩富豪與奴僕」 台北已現端倪…

2019-08-28 10:00

經濟艙飛長途好難睡 她分享一招讓全家人安穩睡到目的地

2019-08-28 15:57

杜特蒂五度訪陸碰上習近平總硬不起來 原因是這個

2019-08-28 16:56

印度15歲少女不乖被判姦刑 遭6男輪暴剃髮遊街

2019-08-28 16:15

衰退疑慮令美股開高走低 道瓊挫跌121點

2019-08-28 07:01

川普：遭中國海削的人 好意思提供貿易戰建議？

2019-08-28 20:24

全球10％物種遭強烈威脅！亞馬遜雨林大火對動物傷害究竟有多大？

2019-08-28 09:26

4歲女童坐機車兜風 風箏飛來割斷脖子身亡

2019-08-28 15:14

港人外逃置產為何首選台灣、大馬 捨棄新加坡？

2019-08-28 20:45

川普「70多歲老傢伙，講話像7歲小孩」 中國已掌握對付要領

2019-08-28 15:47

準備貿易持久戰 傳中國擬建南美「糧食碼頭」

2019-08-28 09:29

關心卻傳錯！亞馬遜雨林火災照張冠李戴 照片正解看這

2019-08-28 11:51

貿易戰損害美國耶誕行情 航運業也遭殃

2019-08-28 07:44

對中反覆 川普：我都這樣談判

2019-08-27 23:29

美股開盤一度跌逾百點 投資人消化美債殖利率反轉訊號

2019-08-28 22:15

瑞銀看空股市 歐債危機以來首見

2019-08-28 00:29

巴西總統改口！馬克宏收回對他的侮辱 就願意談G7援助

2019-08-28 12:12

要求繼續供貨給華為 美國企業提出逾130份申請

2019-08-28 09:50

印尼遷都後續影響 學者：恐有軍備競賽

2019-08-28 19:47

她因不明疼痛送醫 卵巢取出腫瘤「大如沙灘球」

2019-08-28 09:52

波音盼美中貿易戰有解 能再迎中國訂單

2019-08-28 08:36

華郵：中國摸透川普把戲 決心打持久戰

2019-08-28 14:35

印度撤喀什米爾自治地位 警察進退失據

2019-08-28 14:16

日本九州大雨滂沱 當局發5級警報籲民眾自保

2019-08-28 09:04

美中貿易戰若有轉機不會在9月 而是11月

2019-08-28 19:10

「做最壞的打算」 中抗美拚內需 祭刺激消費20條

2019-08-28 14:56

日本將南韓踢出白名單今生效 南韓召見日本大使提抗議

2019-08-28 11:07

日本癡漢小心！「防狼印章」一照燈即現形

2019-08-28 09:58

混血正妹有「魅惑雙眼」如真人蘿莉 網友嘆：奇蹟的13歲

2019-08-28 20:26

西方反情報官員：中國利用LinkedIn在海外吸收間諜

2019-08-28 10:35

防反對黨阻擋！強生要求女王下令暫停國會至脫歐前兩周

2019-08-28 18:18

兩大菸草巨擘睽違十年 有望再合體!?

2019-08-28 00:12

川普推文左右市場…3招應對

2019-08-28 00:16

抗中與經濟 美國無法全拿

2019-08-27 23:34

美股股利殖利率超越30年公債 十年來首見

2019-08-28 20:18

Ｇ7挺香港自治 強調中英聯合聲明效力

2019-08-28 00:20

專機度假後修補形象？哈利梅根午餐台幣600有找

2019-08-28 19:52

川普維州民調新低 州議會恐變天

2019-08-28 12:29

日本九州豪雨成災 籲73萬人撤離已知一死

2019-08-28 12:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top