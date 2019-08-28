泰國擬自主研發衛星 盼借重台灣技術和經驗

2019-08-28 22:12 中央社 曼谷28日專電



泰國太空局希望借重台灣自主研發衛星的技術和經驗，在4年後也能發射泰國自主研發的衛星。泰方也希望在太空技術領域方面加強台泰廠商和人員之間的交流。

泰國地理信息和太空技術發展局（簡稱泰國太空局，Geo-Informatics and Space Technology Development Agency, GISTDA）在8月27到29日舉辦泰國太空週系列活動，增強泰國全球定位（GNSS）產業在東南亞國家協會（ASEAN）的發展性，並提供泰國及東協民眾與廠商有關太空與地理空間技術相關資訊。

泰國太空局和台灣國家實驗研究院國家太空中心已有多年合作關係，趁這次太空週期間，太空中心昨天舉辦台灣衛星遙測資料的「台灣數據立方研討會（Workshop of Taiwan Data Cube, TWDC）」，展示台灣致力發展數據立方的成果，也介紹台灣衛星計畫的成功經驗。

國研院駐泰國代表楊善國今天受訪指出，台灣在2004年發射的福衛二號，使用的是空中巴士協助製造的衛星，泰國在2008年發射了同一型也是由空中巴士製造的衛星，由於台灣和泰國使用了同樣的衛星平台，台灣早泰國4年發射，因此泰國在後續的衛星維護上，就會諮詢台灣的意見。

楊善國說，泰國也想自主研發衛星，台灣在2017年發射由台灣自主研發的福衛五號後，就有更多經驗可以分享給泰國。

泰國太空局副主任丹隆力（Damrongrit Niammuad）受訪指出，泰國和台灣在太空科技的合作可以分為三個面向，第一個是借重台灣在衛星發展的經驗，向台灣諮詢相關技術，泰國希望可以在4年後發射自主研發的衛星。

丹隆力表示，第二部分是台泰相關廠商間的技術交流；第三部分是人員交流，他希望未來可以加強台泰間在太空相關領域的人員交換訓練計畫。