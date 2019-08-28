巨大小行星將掠過地球 NASA：不具威脅

2019-08-28 19:34 台灣醒報 記者王安棣╱台北報導



小行星接近地球的示意圖。（Photo by Flickr） 分享 facebook 地球人注意了！美國太空總署（NASA）日前宣佈，偵測到一顆體積比哈里發塔還要巨大的小行星，將在下個月掠過地球，據現階段觀察，這顆小行星還不會對地球造成危險，而NASA也會持續進行偵測。

大型近地天體接近

根據《Fox News》報導，這顆命名為「2000 QW7」的小行星，將在9月14日飛過地球。這顆小行星非常巨大，其半徑估計有290到650公尺，體積會比世界最高樓哈里發塔還要大。屆時「2000 QW7」將時速14362英里的高速，在約0.03564天文單位（約為330萬英里）的距離掠過地球。

這顆小行星被歸類為「近地天體（near-Earth objects, NEOs）」，意指為太陽系內軌道接近地球的天體，其中若最小軌道交會距離小於0.05天文單位且絕對星等大於22，就會被視為潛在威脅小行星。據天文學家目前觀察，該小行星不會對地球造成危險，不過NASA的近地天體研究中心也會持續追蹤。

天文學家長期偵測

天文學家一直以來皆有在為小行星的偵測與防禦做準備，根據《CNN》報導，2016年就有過用望遠鏡偵測，透過事先警告使人免於小行星衝擊的案例。當時夏威夷大學的天文學家利用兩款調查望遠鏡「ATLAS」和「Pan-STARRS」觀察，發現一顆小行星的「潛在衝擊」數值的上升，並在半天前就預測出其進入大氣層的時間。

另據《Fox News》同篇報導，NASA於2018年6月發表對近地天體的詳細應對計畫，其中除了天體的發現、偵測、模型預測之外，此計畫也展望開發使近地天體偏離軌道的科技，以及透過國際合作建立新的緊急應對措施，期望除了準確偵測天體之外，還要做到防患未然。

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