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昆蟲製成寵物飼料 既環保又營養

2019-08-28 14:48台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導

昆蟲製成的飼料較一般動物飼料環保，且對貓狗而言十分有營養，因此有望成為飼主的新選擇。數據顯示，要製成同樣重量的飼料，昆蟲只需牛肉2%的土地與4%的水，且可用廚餘飼養，可說十分環保。相關人士指出，儘管目前昆蟲飼料價格仍居高不下，只要昆蟲農場成本持續下降，就有機會成為飼料新主流。

根據英國《Metro》報導，英國獸醫協會指出，昆蟲基底的飼料可能比頂級牛排還要營養。而對素食主義的飼主來說，相較於牛肉、豬肉、雞肉等製成的飼料，他們較容易能接受昆蟲飼料，因此提高飼養寵物的意願。

最重要的是，現代的昆蟲農場並不需要任何肥料，且碳排量非常低，生產起來十分環保。而昆蟲的食物來源主要則是人類廚餘，因此並不會影響到人類的糧食供應。荷蘭的昆蟲農場Protix指出，昆蟲飼料相較於牛肉飼料而言，只需2%的土地與4%的水源，就能製造出相同重量的蛋白質。

《英國廣播公司》指出，目前要產生一公噸的昆蟲，只需要20平方公尺的空間與兩個禮拜。現在寵物所消耗的肉量大約佔全球的12-20%之間，若能成功使寵物改吃昆蟲飼料，將有助於減少畜牧業所排放的溫室氣體。

昆蟲農場業者指出，目前的昆蟲飼料價格仍居高不下，主因是因為現在的昆蟲農場硬體成本仍偏高，在市場不大的狀況下，相關產業沒有誘因投入研發資本來降低整體成本。他們認為，只要有越來越多飼主選擇昆蟲飼料，其成本將開始下降，並成為寵物飼料的新選擇。

昆蟲製成的飼料不僅營養不輸傳統飼料，更環保許多，有望成為飼料新主流。（photo...
昆蟲製成的飼料不僅營養不輸傳統飼料，更環保許多，有望成為飼料新主流。（photo by Alexas_Fotos via Needpix.com, used under CC License）
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寵物英國廚餘

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