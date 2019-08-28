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4歲女童坐機車兜風 風箏飛來割斷脖子身亡

2019-08-28 15:14聯合新聞網 綜合報導

印度近期掀起放風箏的風潮，許多廠商便推出金屬或玻璃纖材質的風箏線，而這卻也使風箏...
印度近期掀起放風箏的風潮，許多廠商便推出金屬或玻璃纖材質的風箏線，而這卻也使風箏變得危險。圖片來源／ingimage
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許多人都有過放風箏的經驗，只要風夠大繩索放得夠就可以讓風箏飛起來，不過在放風箏時也必須注意周遭是否有人，或是繩索是否有亂飄，否則將有可能危害他人的安全。上週六印度一位4歲女童乘坐父親機車出外兜風時，遇到風箏飄過，而風箏線剛好卡在女童脖子上，將她脖子切開一半，導致女童當場身亡。

根據「CTV NEWS」報導，事發地點在印度新德里，這位女童當時乘坐父親的機車，準備前往一處寺廟並順便兜風，但途中卻遭到有玻璃塗層的風箏線直接割喉，導致女童當場身亡。警方事後調查發現，事發地點有幾個飄揚的風箏，且女童傷口相當平整呈直線，因此判定是因爲路邊的風箏導致女童死亡。

報導指出，近期印度掀起放風箏的風潮，許多廠商便推出金屬或玻璃纖材質的風箏線，讓玩家可以將別人的風箏線切斷贏得勝利，但這也使得風箏變得危險，隨著印度獨立紀念日的來臨，放風箏的熱潮也跟著提高，但因風箏死亡或受傷的案件數量卻也跟著攀升。

而這起風箏斷脖案已經是該周第二起風箏線割喉的意外，在印度獨立紀念日有一位28歲的工程師也是在騎乘機車時遭到風箏線割喉，而上個月也有一起案件是3歲孩童乘坐機車時因舅舅脖子纏上風箏線致死的意外，甚至有一位男童因為把玩風箏時，風箏線碰到電線觸電而亡。

對此，印度有動保團體出面抗議，表示這種危機除了會對人類造成傷害，對大自然也造成影響，許多鳥類因此受傷，其實印度政府3年前就已設定相關法律，禁止生產、銷售特殊材質的風箏線，並設立5年監禁與10萬盧比（約台幣4.3萬）罰款的罰行，但仍舊遏止不了廠商繼續出售相關產品。

印度動保團體新德里

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